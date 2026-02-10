Nación

Tragedia en Itagüí: pareja puso a cocinar algo, se quedó dormida y murió en su vivienda

Los jóvenes eran papás de una menor de edad, quien afortundamente no se encontraba en el lugar cuando ocurrió el lamentable hecho.

Redacción Nación
10 de febrero de 2026, 8:22 a. m.
Esta fue la pareja que murió en el trágico hecho.
Esta fue la pareja que murió en el trágico hecho. Foto: Vanguardia

Una tragedia se presentó al interior de una vivienda del barrio Santa María La Nueva, en Itagüí, cobrando la vida de una pareja y dejando a una menor de edad huérfana. Al parecer, los jóvenes murieron por cuenta de la acumulación de gases y humo.

Los hechos ocurrieron hacia las 4:45 de la tarde del pasado domingo, 8 de febrero. Las víctimas fueron identificadas, según el diario Vanguardia, como Jeimar Mateo López Serna, de 24 años de edad, y María José González González, de 22.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el día transcurrió con normalidad y en un momento la pareja, que tenía una hija menor de edad, fue a la cocina para preparar comida.

Por eso, encendieron el fogón y pusieron a cocinar los alimentos, pero en medio de la espera, al parecer, el hombre y la mujer se quedaron dormidos. Tras varios minutos, por debajo de la puerta comenzó a salir humo, lo que alertó a la comunidad que de inmediato dio aviso a las autoridades.

"Ellos como que se pusieron a cocinar y tenían la ventana tapada, por lo que el humo salía por debajo de la puerta. Fue entonces cuando tuvieron que dañar las cerraduras para poder entrar“, contó un testigo al medio El Colombiano.

A veces la llama es de color amarilla, otras azul o naranja.
El hecho ha generado gran consternación en esta zona de Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez lograron abrir la puerta, la pareja fue encontranda inconsciente por cuenta del humo y la acumulación de gas que se dio en el apartamento. De inmediato, apagaron la estufa y condujeron a las víctimas hasta un centro médico.

Reportan en Medellín el aberrante caso de una mujer en embarazo que fue secuestrada y violentada durante dos días: hay dos capturados

Una vez llegaron al Hospital San Rafael 1, de Itagüí, el personal de salud confirmó que lamentablemente Jeimar Mateo y María José ya no tenían signos vitales, la tragedia estaba consumada.

Según información de las autoridades, afortunadamente en el momento en el que ocurrió todo, la hija de la pareja no se encontraba en el lugar, por lo que se salvó de ser otra víctima más del hecho.

Por el momento, las investigaciones se están adelantando para esclarecer todo en su totalidad. Al tiempo, el Cuerpo de Bomberos de Itagüí fue hasta la vivienda y realizó las verificaciones para descartar que existieran más riesgos.

