La segunda vuelta presidencial entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda no solo movilizará a millones de colombianos a las urnas: también traerá de regreso algunas de las medidas adoptadas para garantizar el orden público durante la jornada democrática. Entre ellas, la ley seca, que volvería a regir en Medellín durante el fin de semana del 21 de junio.

Sanciones por violar la ley seca en las elecciones de segunda vuelta este fin de semana

La medida se aplicará bajo los mismos lineamientos establecidos por el Gobierno nacional para la primera vuelta presidencial, cuando se restringieron la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio.

La ley seca comenzará a las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio. Durante ese periodo, bares, discotecas, tiendas, supermercados y demás establecimientos no podrían comercializar bebidas alcohólicas.

La restricción hace parte de las medidas contempladas para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de las votaciones. En la primera vuelta, Medellín se acogió a las disposiciones nacionales y aplicó la prohibición durante 42 horas continuas.

Además de la ley seca, se espera que entren en vigor otras medidas de control habituales en los procesos electorales, entre ellas, las restricciones al porte de armas y el fortalecimiento de los operativos de seguridad en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades recordaron que quienes desacaten la ley seca podrán ser sancionados económicamente. Según lo establecido en la normativa vigente, las multas mencionadas pueden oscilar entre 4 y 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Medidas de seguridad para elecciones en Cali: hora en la que inicia la ley seca y operativos especiales

Asimismo, los establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas durante el periodo de restricción podrían enfrentar medidas adicionales, como la suspensión temporal de su actividad comercial.

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo domingo 21 de junio y definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Por ello, las autoridades avanzan en la coordinación de las medidas necesarias para garantizar una jornada electoral en calma, sin alteraciones al orden público.