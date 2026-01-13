Antioquia

Máxima alerta en Medellín por accidentes de tránsito en los primeros días del 2026: esto es lo que dicen las autoridades

Se adelantan controles con el fin de frenar los casos.

Gabriel Salazar López

13 de enero de 2026, 3:28 p. m.
Accidente de tránsito en Medellín. Imagen de referencia. Foto: Getty/Semana.

En máxima alerta se encuentran las autoridades en Medellín, Antioquia, por el número de personas que han perdido la vida en accidentes de tránsito durante los primeros días del mes de enero de 2026.

De acuerdo con las autoridades, se han registrado 885 siniestros viales con 12 personas muertas, entre ellas, un menor de edad. Lo anterior, muestra que los conductores de motocicletas y vehículos no están adoptando las medidas correspondientes.

De acuerdo con un informe de Noticias Caracol, estos graves hechos se registraron por una mezcla de situaciones. “Las autoridades aquí en Medellín aseguran que hay una relación de todo un poco. Irresponsabilidad, falta de experticia, también el tema de los tragos a la hora de manejar”, explicó el reportero.

Los controles de las autoridades precisaron que avanzan con todo el componente preventivo de sanciones a los conductores irresponsables: “Aseguran las autoridades que todas las personas que han muerto en accidentes de tránsito este año aquí en la capital antioqueña se transportaban en una motocicleta”.

Medellín

Por su parte, Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín, indicó que no bajarán la guardia frente a estas situaciones lamentables que hoy enlutan a muchas familias.

“En lo que ha corrido el presente año en materia de accidentalidad, de viajeros como tal, no hemos tenido afortunadamente. Esperamos no tenerlos. Son los que se presenten ya dentro de la ciudad como tal. En este momento sí hago un llamado a la ciudadanía porque en los primeros 12 días del año tenemos 12 casos de muertes en accidentes de tránsito. Es un promedio no diario que nos preocupa, que estamos trabajando ya dentro de la ciudad en operativos de regulación y control que nos permita este año seguir reduciendo el tema de la mortalidad y de la siniestralidad vial como tal”, dijo el funcionario.

El Concejo ha acompañado los hitos urbanos, institucionales y sociales que han marcado el desarrollo de Medellín.
Panorámica de Medellín. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA
Es necesario que las personas que conducen como los pasajeros tengan los cuidados necesarios con el fin de poder evitar que este tipo de siniestros viales se sigan presentando.

“Las autoridades piden precaución, piden prudencia a la gente a la hora de conducir cualquier vehículo aquí en la capital antioqueña”, insistió el informe periodístico.

