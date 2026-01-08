Asesinan a alias Tapiero, disidente de las Farc, en Ituango, Antioquia: era uno de los más buscados

Este jueves, 8 de enero, se conoció sobre el asesinato de un sujeto conocido con el alias de Tapiero, quien era integrante de las disidencias de las Farc, en el departamento de Antioquia. De acuerdo con la información que se ha conocido, el cuerpo sin vida fue hallado en zona rural de Ituango; era uno de los delincuentes más buscados del departamento por sus acciones de terror contra la población civil y contra los integrantes de la Fuerza Pública.

Se trata de Cristian Yadir Zapata Graciano, de 29 años de edad, quien pertenecía a esta estructura ilegal que era comandada por alias Ramiro bajo las estrictas órdenes de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc.

Atribuyen al Clan del Golfo, que negocia con el Gobierno Petro, el atroz asesinato de cuatro personas en el nordeste de Antioquia: estos son los detalles

El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, precisó que este asesinato se podría tratar de un ajuste de cuentas entre organizaciones armadas ilegales que delinquen en esta zona del país. Desmintió versiones que indicaban que había muerto en combates con la Fuerza Pública.

“Este sujeto fue ultimado con arma de fuego en zona rural del municipio de Ituango. Tal vez por un ajuste ilegal de cuentas entre este mismo grupo o por otro tipo de personas. El delincuente está en actividades delictivas y entre ellos también se generan pugnas y situaciones o venganzas. Entonces, ahí es donde se genera un posible ajuste de cuentas hacia esta persona”, dijo el alto oficial.

Ituango, Antioquia. Foto: juan carlos sierra-semana

“Nunca vi a Petro convocar marchas en contra de la dictadura de Maduro”: Fico Gutiérrez reacciona a movilizaciones de este miércoles en Medellín

Se conoció también que los operativos de la Policía han sido intensificados con el fin de poder evitar nuevos hechos que lamentar y que afecten a la población civil que reside en esta zona del departamento de Antioquia.

Desde el Ejército Nacional también hay operaciones de control territorial para poder evitar la presencia de estos grupos armados ilegales que se pelean las actividades ilegales como el cobro de extorsiones, entre otras actividades.