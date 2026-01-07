“Nunca vi a Petro convocar marchas en contra de la dictadura de Maduro”: Fico Gutiérrez reacciona a movilizaciones de este miércoles en Medellín

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, este miércoles, 7 de enero, unas 3.500 personas se movilizaron por las calles de la ciudad durante la marcha “en defensa de la soberanía” convocada por el presidente Gustavo Petro.

La multitud partió del Parque Bicentenario, en el barrio Boston, hacia La Alpujarra a la voz de tambores y arengas contra la intervención del Gobierno de Donald Trump en Venezuela, que terminó con la captura y puesta en manos de la justicia estadounidense de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La movilización provocó la reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo en X que “nunca vi a Petro ni a sus primeras líneas violentas convocar a marchas en contra de la dictadura de Maduro, ni los vi nunca reclamando por la violación de derechos humanos en Venezuela”.

“Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de Colombia para quemar banderas de Estados Unidos con la imagen del presidente Trump, al mismo estilo de como lo hacen en Irán y otros países que realmente violan derechos humanos”, dijo el alcalde.

Además, opinó que “Petro es un generador de violencia” y aseguró que el presidente no lo representa.

“Petro no nos representa. Petro no actúa como presidente, sigue actuando como guerrillero. Medellín rechaza a Petro y a sus primeras líneas violentas”, indicó.

Por último, Gutiérrez señaló: “Como alcalde de Medellín y opositor a Petro, rechazo estos actos violentos”.

Movilizaciones similares se presentaron en varias ciudades del país, entre ellas Bogotá, donde en una plaza de Bolívar repleta, el presidente Petro dio a conocer que habló telefónicamente con su homólogo de Estados Unidos.

Presidente Gustavo Petro Foto: Cuenta de X Dapre.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, escribió Trump en su perfil de Truth Social.

Donald Trump dice que fue un “gran honor” hablar con Gustavo Petro, vía telefónica, y anuncia encuentro con el mandatario colombiano en la Casa Blanca

“Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D. C.”, agregó.