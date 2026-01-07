Medellín

“Nunca vi a Petro convocar marchas en contra de la dictadura de Maduro”: Fico Gutiérrez reacciona a movilizaciones de este miércoles en Medellín

El alcalde de Medellín dijo que rechaza al presidente y “a sus primeras líneas violentas”.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 12:42 a. m.
Federico Gutierrez Gustavo Petro
Federico Gutierrez Gustavo Petro Foto: Alexandra Ruiz / Esteban Vega

Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, este miércoles, 7 de enero, unas 3.500 personas se movilizaron por las calles de la ciudad durante la marcha “en defensa de la soberanía” convocada por el presidente Gustavo Petro.

La multitud partió del Parque Bicentenario, en el barrio Boston, hacia La Alpujarra a la voz de tambores y arengas contra la intervención del Gobierno de Donald Trump en Venezuela, que terminó con la captura y puesta en manos de la justicia estadounidense de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La movilización provocó la reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo en X que “nunca vi a Petro ni a sus primeras líneas violentas convocar a marchas en contra de la dictadura de Maduro, ni los vi nunca reclamando por la violación de derechos humanos en Venezuela”.

“Ahora veo a Petro convocando a sus primeras líneas a movilizarse en las ciudades de Colombia para quemar banderas de Estados Unidos con la imagen del presidente Trump, al mismo estilo de como lo hacen en Irán y otros países que realmente violan derechos humanos”, dijo el alcalde.

