Mujer pilló a “acosador” en el Metro de Medellín y este le suplicó que no lo grabara porque “tiene familia”

“No me grabe, por favor. No me grabe, tengo familia”, manifestó el sujeto, mientras era retenido por los oficiales; a lo que la presunta víctima le contestó: “Lo siento mucho, qué pena. Es que eso no se hace. ¿Entonces, si tiene familia, por qué lo hace? Aprenda a respetar. Este hombre todo grosero, poniéndole a uno las partes íntimas en el Metro”.