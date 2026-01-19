Medellín

Murió Liu Thai Ker, el padre y referente mundial de la planificación urbana en Singapur

El asiático fue presidente de la organización Centro de Ciudades Habitables.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 2:24 a. m.
Liu Thai Ker, padre de la planificación urbana de Singapur.
Liu Thai Ker, padre de la planificación urbana de Singapur. Foto: @leehsienloong

Este lunes, 19 de enero, se conoció la noticia de la muerte del arquitecto Liu Thai Ker, considerado el padre y referente mundial de la planificación urbana de Singapur.

Liu, quien era egresado de la prestigiosa Universidad de Yale, murió a los 87 años.

Dante Brandi, embajador italiano en Singapur, aseguró para el medio Ansa Latina que “no sólo Singapur sino todo el mundo de la arquitectura y el urbanismo ha perdido a Liu Thai Kher”.

Medellín recibe el "premio nobel de ciudades" por su transformación

“Si hay algo capaz de encarnar el alma y la capacidad de asombrar al mundo es la planificación urbana de este arquitecto. Un hombre que inspiró a arquitectos y profesionales también en Italia”, dijo.

Medellín

Así fue la sexta masacre en Colombia en 2026, ocurrida esta madrugada en Padilla, Cauca: delincuentes asesinaron a cuatro personas

Medellín

“Pablo Escobar y sus sicarios dijeron ‘los ricos también lloran’”: Fico Gutiérrez crítica al ministro de Salud

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Medellín

Cafeteros, en la mitad de la guerra del Clan del Golfo y El Mesa en el suroeste antioqueño

Medellín

Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

Vehículos

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Medellín

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Política

Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, sería imputado e iría a la cárcel; es cercano a Daniel Quintero

Confidenciales

Estos son los detalles del principio de oportunidad que revelaría supuestos hechos de corrupción durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín

Medellín

Juez compulsa copias para que investiguen penalmente a directivo del Inpec por ‘tarimazo’ en Medellín

Liu fue calificado por el New York Times, quizá el medio más influyentes del mundo, como “El arquitecto que hizo de la vivienda pública de Singapur la envidia del mundo”.

Según Rodas, Singapur es un ejemplo de ciudades resilientes, gracias a su capacidad para coexistir con el cuidado de la naturaleza y al mismo tiempo impulsar el desarrollo urbano y la modernización tecnológica.
Según Rodas, Singapur es un ejemplo de ciudades resilientes, gracias a su capacidad para coexistir con el cuidado de la naturaleza y al mismo tiempo impulsar el desarrollo urbano y la modernización tecnológica. Foto: ISTOCK

Su rol fue destacado por ese prestigioso medio, debido a “su papel en la supervisión del desarrollo de aproximadamente la mitad de los más de un millón de apartamentos que conforman las viviendas públicas de la pequeña y excepcionalmente próspera ciudad-estado de 5,6 millones de habitantes”.

El barrio más ‘cool’ del mundo está en Medellín, según Time Out

Al conocer sobre su muerte, Federico Gutiérrez escribió en la red social X: “Lamento profundamente la muerte del Dr. Liu Thai Ker, referente mundial y padre de la planificación urbana de Singapur.

“Tuve la fortuna de recibirlo en Medellín, donde conversamos sobre seguridad y confianza como pilares de las ciudades. De ese diálogo nació un artículo suyo que hoy sigue vigente: “La seguridad no es de ideologías, es un derecho”. Su legado seguirá guiando a muchas ciudades del mundo", señaló.

En el artículo citado por Fico, Liu dijo, entre otras cosas: “El concepto de la familia urbana es como una gran familia multigeneracional. La ciudad constelación corresponde con los bisabuelos de una gran familia, bajo la cual la ciudad son los abuelos; las regiones, los padres; los nuevos municipios, los hijos; los vecindarios, los nietos; y los complejos residenciales, los bisnietos. Este modelo de la familia urbana nos ayuda a abordar de manera racional y efectiva la expansión espacial de una megaciudad, y a organizar de manera efectiva y sistemática la jerarquía de servicios urbanos en aras de una buena funcionalidad y habitabilidad”.

¿Cuáles son los barrios más lujosos y caros de Medellín? Este es el ranking

Más de Medellín

Liu Thai Ker, padre de la planificación urbana de Singapur.

Murió Liu Thai Ker, el padre y referente mundial de la planificación urbana en Singapur

Padilla, Cauca.

Así fue la sexta masacre en Colombia en 2026, ocurrida esta madrugada en Padilla, Cauca: delincuentes asesinaron a cuatro personas

Fico Gutierrez

“Pablo Escobar y sus sicarios dijeron ‘los ricos también lloran’”: Fico Gutiérrez crítica al ministro de Salud

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Andes, Antioquia

Cafeteros, en la mitad de la guerra del Clan del Golfo y El Mesa en el suroeste antioqueño

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en Antioquia, habló de la crisis en su centro asistencial por las deudas de las EPS intervenidas por el gobierno

Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Ojo porque vuelve el pico y placa en Medellín: conozca cómo será la rotación este lunes, 19 de enero, y en cuánto quedó la multa

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se pronunció sobre caso de niño de 4 años golpeado por su padrastro.

Fico Gutiérrez cuestiona nombramiento de René Guarín: “Ahora quien llega al DNI tiene experiencias en secuestros”

Túnel de Oriente.

Este sábado sube el precio de otros tres importantes peajes en Antioquia, uno de ellos, el del Túnel de Oriente

John Jairo Arboleda C.Rector de la Universidad de Antioquia

“He cometido desaciertos”: esta es la carta con la que renunció el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda

Noticias Destacadas