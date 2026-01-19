Murió Liu Thai Ker, el padre y referente mundial de la planificación urbana en Singapur

Este lunes, 19 de enero, se conoció la noticia de la muerte del arquitecto Liu Thai Ker, considerado el padre y referente mundial de la planificación urbana de Singapur.

Liu, quien era egresado de la prestigiosa Universidad de Yale, murió a los 87 años.

Dante Brandi, embajador italiano en Singapur, aseguró para el medio Ansa Latina que “no sólo Singapur sino todo el mundo de la arquitectura y el urbanismo ha perdido a Liu Thai Kher”.

“Si hay algo capaz de encarnar el alma y la capacidad de asombrar al mundo es la planificación urbana de este arquitecto. Un hombre que inspiró a arquitectos y profesionales también en Italia”, dijo.

Liu fue calificado por el New York Times, quizá el medio más influyentes del mundo, como “El arquitecto que hizo de la vivienda pública de Singapur la envidia del mundo”.

Según Rodas, Singapur es un ejemplo de ciudades resilientes, gracias a su capacidad para coexistir con el cuidado de la naturaleza y al mismo tiempo impulsar el desarrollo urbano y la modernización tecnológica. Foto: ISTOCK

Su rol fue destacado por ese prestigioso medio, debido a “su papel en la supervisión del desarrollo de aproximadamente la mitad de los más de un millón de apartamentos que conforman las viviendas públicas de la pequeña y excepcionalmente próspera ciudad-estado de 5,6 millones de habitantes”.

Al conocer sobre su muerte, Federico Gutiérrez escribió en la red social X: “Lamento profundamente la muerte del Dr. Liu Thai Ker, referente mundial y padre de la planificación urbana de Singapur.

“Tuve la fortuna de recibirlo en Medellín, donde conversamos sobre seguridad y confianza como pilares de las ciudades. De ese diálogo nació un artículo suyo que hoy sigue vigente: “La seguridad no es de ideologías, es un derecho”. Su legado seguirá guiando a muchas ciudades del mundo", señaló.

En el artículo citado por Fico, Liu dijo, entre otras cosas: “El concepto de la familia urbana es como una gran familia multigeneracional. La ciudad constelación corresponde con los bisabuelos de una gran familia, bajo la cual la ciudad son los abuelos; las regiones, los padres; los nuevos municipios, los hijos; los vecindarios, los nietos; y los complejos residenciales, los bisnietos. Este modelo de la familia urbana nos ayuda a abordar de manera racional y efectiva la expansión espacial de una megaciudad, y a organizar de manera efectiva y sistemática la jerarquía de servicios urbanos en aras de una buena funcionalidad y habitabilidad”.

