Antioquia

Nuevo ataque a la base militar de Anorí, Antioquia, pone en alerta a las autoridades; esto se sabe

SEMANA conoció detalles de este violento hecho contra la Fuerza Pública.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

24 de enero de 2026, 8:27 p. m.
El hecho se registró en la tarde de este sábado, 24 de enero.
El hecho se registró en la tarde de este sábado, 24 de enero.

En la tarde de este sábado, 24 de enero, se registró un nuevo ataque contra la base militar en el municipio de Anorí en el departamento de Antioquia. Las autoridades están en máxima alerta.

Pasadas las 2:00 de la tarde, la calma en esta región se tornó preocupante cuando los habitantes escucharon disparos de largo alcance. En ese instante todo fue confuso.

SEMANA consultó a una fuente judicial, quien mencionó abiertamente que este ataque es un “modus operandi recurrente” contra la Fuerza Pública, por lo que no sería la primera vez.

De acuerdo con el relatado de las autoridades a esta revista, este reciente hecho se presentó cuando hombres en moto se acercaron a la base militar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra ellos.

Los sujetos que serían, al parecer, integrantes del frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’, tras disparar contra los militares que estaban en el lugar, huyeron del sitio.

De inmediato, las tropas militares reaccionaron al ataque donde los habitantes lograron captar en video los momentos de tensión y temor que se presentaron durante un par de minutos.

SEMANA pudo conocer que los militares están sin novedad, al igual que la población civil; sin embargo, este hecho pone en alerta a las autoridades del departamento.

Este hecho se suma a otros ataques que se han registrado en este municipio, donde la comunidad pide más presencia de la Fuerza Pública en las calles para salvaguardar a la comunidad.

Se espera un reporte oficial de las autoridades militares que permita conocer en detalle qué grupo armado estaría detrás de estos violentos y recurrentes hostigamientos.

Sin embargo, la Fuerza Pública ha realizado varios operativos contra los criminales en la región, por lo que se presume que este ataque podría tratarse de una retaliación. Por el momento, todo es materia de investigación.

