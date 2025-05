Pipe Calderón se destapa y habla sobre el asesinato de su suegra: “Esto ha sido una pesadilla”

“Esto ha sido una pesadilla. Me tocó todo, todo el proceso desde que ocurrió, ir a Medellín, hacer todos los trámites: Medicina Legal, la Fiscalía, la funeraria , estar al frente porque mi esposa estaba que se moría”, contó el artista paisa.

Pero Pipe Calderón aseguró no tener más datos de los que han salido en la prensa , algunos de los cuales calificó como mentiras, aunque admite que su relación con María del Pilar se basó solamente en un trato de suegra a yerno.

“Dijeron demasiadas mentiras, por ejemplo que ella tenía 41 o 44 años, no, ella tenía 59, este año cumplía 60, incluso algunos medios publicaron una foto de otra mujer”, manifestó.

Y sobre el pasado de su suegra, dijo a través de una llamada telefónica a SEMANA: “No quiero entrar en esa polémica, no tuve otra relación con ella que no fuera de suegra a yerno y compartir en familia”.