“Presidente Petro, no nos castigue”: Federico Gutiérrez se despacha contra el mandatario por el trato que le ha dado a Antioquia

“Presidente Petro, quien estaba invitado a este acto, no nos castigue por representar la oposición. No castigue a Medellín y a Antioquia por representar unos ideales diferentes a los suyos. Demuestre grandeza y le pedimos que mire a Antioquia con cariño y no con desdén, como lo viene mirando”, manifestó el nuevo mandatario.