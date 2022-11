Primicia: personero denunció penalmente al alcalde de Quibdó por presuntas amenazas de muerte en su contra

SEMANA conoció de primera mano la denuncia penal que interpuso el personero de Quibdó, Chocó, Domingo Ramos, en contra del alcalde de esta ciudad, Martín Sánchez, por presuntas amenazas de muerte en su contra. Estos hechos tienen con zozobra al funcionario, teniendo en cuenta que en esta localidad del departamento del Chocó tiene fuerte presencia de distintos grupos armados.

De acuerdo con Domingo Ramos, todo comenzó cuando le llegaron unos pantallazos, en los que quedó evidencia una conversación, al parecer, del alcalde con un desconocido. De acuerdo con la conversación, dejó la clara intención de mandar a atentar contra su vida.

“La semana pasada, una persona muy sospechosa se ubicó a las afueras de mi casa y yo lo que hice fue tomarle fotos. Sin embargo, al momento se fue. Ahí comenzó la zozobra. Además, aparte de las fotos que tomé, mandé los pantallazos del número de él en línea hablando sobre esa situación de atentar contra mi vida. Interpuse la denuncia penal a la Fiscalía; también con copia a la Procuraduría Regional del Chocó, al correo de la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección para que me refuercen la seguridad y me cambien la camioneta en la que me transporto, debido a que no es blindada, porque la verdad temo por mi vida, a pesar que me acompañan dos hombres de seguridad”, sostuvo Ramos.

“El pasado 4 de agosto del año en curso, interpuse una denuncia penal en contra de la Administración municipal de Quibdó, por un presunto sobrecosto del contrato 697 de diciembre de 2020, desde esa fecha he venido observando que estoy siendo vigilado por personas sospechosas”, agregó en la denuncia formal ante las autoridades departamentales y nacionales.

Esta es la conversación que el personero le dio a conocer a las autoridades en la denuncia penal

Martín: es hp hay que moverle investigación, ya salió a La W soplando todo, es un hp pero no le van a creer, yo soy el alcalde, él un pobre hp.

Desconocido: ¡el problema es que estamos calientes jefe y hacer cualquier cosa ahora contra ese perro es un problema!

Martín: ¿los pelaos que me hablaste que día ya llegaron acá?

Desconocido: sí, sr. Son de Medellín, ellos están listos, ¿pero ahora con ese escándalo que?

Martín: ¡no pasa nada, seguimos adelante!

Desconocido: pero ahora estamos en el ojo público, jefe, hay que tener cuidado.

Martín: también hay que mover el asunto aquel de la investigación por hechos de corrupción, ahí lo jodemos también.

Desconocido: ahí sí podemos avanzar con discreción y sigilosamente sin que él sospeche que estamos detrás, es mejor que mandarlo a callar aún.

Martín: ¡lo que sea, hermano, pero hay que hacer algo y rápido! antes de que sea tarde y ya no haya nada que hacer.

Conversación dada a conocer en la denuncia formal ante las autoridades. - Foto: Cortesía

El personero reiteró en la denuncia que está seguro que tanto la foto de perfil y el número pertenecen al alcalde de Quibdó, Martín Sánchez.

Imágenes que tomó el personero desde su casa, cuando vio a un hombre sospechoso

Hombre sospechoso a las afueras de la vivienda del personero. - Foto: Cortesía

Además, dejó en evidencia que hay dos presuntos integrantes de un grupo armado de la zona que están dispuestos a hablar sobre las acciones de corrupción que, al parecer, cometió el alcalde de Quibdó en medio de su campaña política para llegar al puesto.

“Lo que da a entender uno de ellos es que está dispuesto a hablar, porque lo ayudó en la campaña y, al parecer, se dieron cuenta que el tipo vino en contra mía y empezaron a decir que estaban dispuestos a decir todas las irregularidades que tiene el funcionario. Esto aquí en Quibdó está muy peligroso y estoy corriendo demasiado el riesgo solo por cumplir mis funciones”, dijo Ramos.

Por otro lado, una de las razones por las cuales presuntamente el alcalde estaría amenazando al personero es por las denuncias que ha hecho el funcionario en contra de los actos violentos que se han presentado en Quibdó. “Yo era el único que salía a dar la cara acerca del tema y la realidad en la cual estamos inmersos por cuenta de la violencia, en ese momento no salía el alcalde, ni el gobernador a dar la cara”, sostuvo el personero a SEMANA.

Cabe recordar que el pasado 28 de octubre se conoció un audio en el que el alcalde de Quibdó, Martín Sánchez, había dado a conocer una conversación del personero donde lo acusaba de unos homicidios y otras irregularidades en medio de su administración.

“Yo sé que él anda diciendo que me saca de aquí de la Personería, ya me dijeron que está moviéndose en el Procuraduría para que me destituyan, igual yo ya estoy preparado para lo que sea. Yo tengo cómo manifestar que él mandó a matar a un abogado reconocido aquí en la ciudad de Quibdó, porque iba a hablar de los problemas del municipio; también sé lo que le mandó a hacer a un excandidato que lo estaba molestando. Yo sé las trampas que hizo para ganar, él verá si se mete conmigo, esperemos a ver quién pierde más”, dijo el personero, según lo que dio a conocer el alcalde de Quibdó a la emisora W Radio.

De acuerdo con las supuestas denuncias que el alcalde habría hecho contra el personero, se trataría de unas extorsiones que habría hecho el personero a unos comerciantes. Sin embargo, aún no hay pruebas que lo sustenten.

¿Cuándo comenzaron las amenazas en contra del personero?

Cabe recordar que el pasado 24 de abril le llegó un mensaje de amenazas al personero Ramos, justo cuando terminaba una entrevista con Vicky Dávila, directora general de SEMANA. “Está dando muchas declaraciones y le pueden caer moscas en la boca”, le dijeron de manera fría y sin reparos. Él entendió el mensaje, porque en esta ciudad chocoana la violencia no requiere de mucha explicación.

La molestia de quienes quieren callarlo es porque el personero Ramos ha asumido la vocería para denunciar la creciente ola de violencia en Quibdó. Fue él quién reveló detalles del estremecedor crimen contra tres menores de edad en el barrio Buenos Aires, zona norte de la ciudad, quienes fueron atacados con arma de fuego y luego desmembrados a machete.

“Siento miedo, yo hablé con la Procuraduría porque temo por mi seguridad. No tengo esquema de seguridad. Lo solicité el año pasado, pero no me lo concedieron. Hoy tengo miedo”, dijo el personero Domingo Ramos, quien ha realizado cientos de denuncias sobre cómo opera el crimen en Quibdó.

Por sus intervenciones en medios nacionales el país se enteró de que en la capital chocoana hay al menos ocho estructuras armadas que se disputan el control territorial, que esos grupos son subordinados del Clan del Golfo y ELN, que hay fronteras invisibles, que los hurtos y asesinatos están disparados, y que están utilizando a los menores de edad como instrumentos para recoger el pago de las extorsiones exigidas a comerciantes.

“Es mi función y mi deber velar por los derechos de la ciudadanía. Mi familia tiene miedo, no tengo esquema de seguridad, soy un blanco, lo sé porque estoy denunciando lo que está pasando en Quibdó”, dice Domingo Ramos, con cierta resignación.

El personero de Quibdó llegó al cargo hace dos años, en medio del inicio de la pandemia. Por esos días la violencia en la ciudad se agudizó y los grupos armados Mexicanos y los Locos Jam se enfrascaron en una guerra que no distingue edades, ni estatus sociales.

“Pidámosle a Dios que no me pase nada y que el director de la Unidad Nacional de Protección entienda que por mis funciones me quieren callar, pero yo seguiré difundiendo lo que está pasando en Quibdó”, agregó el personero Ramos.