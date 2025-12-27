Se conoce lo que encontraron en el apartamento donde murió turista mexicana en Antioquia: hay revelador detalle

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles sobre la muerte de Ana Carolina Herrera Torres, una turista mexicana de 26 años que fue encontrada sin vida al interior de un apartamento en el municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia.

La joven había llegado junto a su novio, identificado como Juan Eduardo de la Cavada, para celebrar su aniversario y la Navidad en Colombia, pero todo se convirtió en una tragedia el 24 de diciembre.

Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. Foto: Colprensa

Según contó el hombre, de 36 años de edad, salió un momento de la habitación y cuando volvió encontró a la mujer ahogándose al interior del jacuzzi, por lo que todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó.

Un detalle importante se conoció en las últimas horas: revelaron lo que se encontró al interior del apartamento, que fue alquilado a través de una aplicación.

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, confirmó que en la misma habitación donde todo ocurrió fueron halladas sustancias estupefacientes.

“Al parecer se encontraron sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos (…) Sin embargo, se están adelantando las investigaciones pertinentes” dijo el oficial.

Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones del caso. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hasta el momento, se desconoce si estas tienen alguna relación con la muerte de la turista mexicana, aunque no se descarta que sí y es una de las hipótesis que se maneja.

Otro detalle, que también fue confirmado por las autoridades, es que el cuerpo de la víctima no presentaba ningún signo de violencia, aunque esto tendrá que ser analizado por Medicina Legal, que también se encargará de informar la verdadera causa de muerte.

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Una de las hipótesis más fuertes es que Herrera Torres falleció por cuenta de un paro cardiorrespiratorio, aunque esto tendrá que ser respondido en las próximas horas cuando se conozcan las conclusiones de los exámenes.

Por el momento, hay muchas preguntas sobre qué fue lo que ocurrió al interior de ese apartamento en El Carmen de Viboral, por lo que las investigaciones continúan.

La mujer se convirtió en una más de las cifras sobre muertes de extranjeros en Antioquia. En lo corrido del 2025, solo en la ciudad de Medellín han fallecido 24 turistas.