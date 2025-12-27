Nación

Se conoce lo que encontraron en el apartamento donde murió turista mexicana en Antioquia: hay revelador detalle

La Policía confirmó el hallazgo que se hizo poco después de que la pareja de la mujer llamara.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
27 de diciembre de 2025, 2:09 p. m.
Imagen referencia de una mujer sin vida.
Imagen referencia de una mujer sin vida. Foto: Getty Images/iStockphoto

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles sobre la muerte de Ana Carolina Herrera Torres, una turista mexicana de 26 años que fue encontrada sin vida al interior de un apartamento en el municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia.

La joven había llegado junto a su novio, identificado como Juan Eduardo de la Cavada, para celebrar su aniversario y la Navidad en Colombia, pero todo se convirtió en una tragedia el 24 de diciembre.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.
Todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. Foto: Colprensa

Según contó el hombre, de 36 años de edad, salió un momento de la habitación y cuando volvió encontró a la mujer ahogándose al interior del jacuzzi, por lo que todavía hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó.

Un detalle importante se conoció en las últimas horas: revelaron lo que se encontró al interior del apartamento, que fue alquilado a través de una aplicación.

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

Medellín

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Medellín

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Medellín

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Medellín

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Medellín

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Medellín

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Nación

Muere Patricia Pinzón de Lewin, académica que marcó la historia política colombiana

Nación

Esta es la identidad de las personas halladas muertas en una casa de Facatativá

Nación

Alcalde de Facatativá entregó aterradores detalles sobre la muerte de cuatro personas en una casa: “Ponen a cocinar algo”

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía de Antioquia, confirmó que en la misma habitación donde todo ocurrió fueron halladas sustancias estupefacientes.

“Al parecer se encontraron sustancias estupefacientes en el lugar de los hechos (…) Sin embargo, se están adelantando las investigaciones pertinentes” dijo el oficial.

Cuerpo de mujer muerta con foco en mano
Las autoridades se encuentran adelantando las investigaciones del caso. Foto: Getty Images/iStockphoto

Hasta el momento, se desconoce si estas tienen alguna relación con la muerte de la turista mexicana, aunque no se descarta que sí y es una de las hipótesis que se maneja.

Otro detalle, que también fue confirmado por las autoridades, es que el cuerpo de la víctima no presentaba ningún signo de violencia, aunque esto tendrá que ser analizado por Medicina Legal, que también se encargará de informar la verdadera causa de muerte.

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Una de las hipótesis más fuertes es que Herrera Torres falleció por cuenta de un paro cardiorrespiratorio, aunque esto tendrá que ser respondido en las próximas horas cuando se conozcan las conclusiones de los exámenes.

Por el momento, hay muchas preguntas sobre qué fue lo que ocurrió al interior de ese apartamento en El Carmen de Viboral, por lo que las investigaciones continúan.

La mujer se convirtió en una más de las cifras sobre muertes de extranjeros en Antioquia. En lo corrido del 2025, solo en la ciudad de Medellín han fallecido 24 turistas.

Mas de Medellín

La joven se encontraba junto a su pareja sentimental.

Se conoce lo que encontraron en el apartamento donde murió turista mexicana en Antioquia: hay revelador detalle

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia cuestiona decreto de emergencia de Petro y advierte impacto millonario: “La región perdería $30 mil millones”

La vivienda afectada permanece bajo valoración estructural.

Luces navideñas causaron trágico incendio en Medellín: tres menores permanecen en UCI

Las autoridades investigan los hechos de la muerte y si la pareja sentimental de la mujer estaría o no implicado en su asesinato.

Habló pareja de turista mexicana hallada muerta en Antioquia: “Salí un momento”

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido.

Identifican a mexicana encontrada muerta dentro de un jacuzzi durante Navidad en Antioquia: ya hay hipótesis sobre lo que le pasó

Mujer asesinada en Navidad por su pareja sentimental.

Tragedia en Antioquia: mujer fue asesinada por su pareja en medio de celebración de Navidad

Un bus se habría volcado tras salir de Medellín con ruta hacia Buga, en el centro del Valle. (Imagen de referencia)

Sigue la racha de accidentes en Antioquia: bus se sale de la vía en la ruta Medellín–Urabá antes de Navidad

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Las autoridades llegaron al lugar para iniciar la investigación y hacer el levantamiento del cadáver (imagen de referencia)

Policía dice que se redujeron los homicidios durante la noche de Navidad en Colombia: estas son las cifras

Recientemente se terminó la primera fase de la Nueva vía al mar, que en su mayoría corresponde al Túnel del Toyo.

Procuraduría formula cargos a exdirectivo de Invías por presuntas fallas en la contratación del Túnel del Toyo

Noticias Destacadas