El pronóstico del clima del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) es contundente: este miércoles, 14 de enero, habrá lluvias en la mañana, tarde y noche en el sur del Valle (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Envigado e Itagüí), así como en Medellín y en el norte del Valle de Aburrá (Copacabana, Girardota, Bello y Barbosa).

El día será frío para Medellí. Según el Siata, es una temperatura que en la mañana puede bajar hasta los 12 grados Celsius en las partes más altas (corregimiento de Santa Elena, por ejemplo) y 15, 16, 17, 18 y 19 desde el sur hasta llegar a Barbosa.

Esas condiciones climáticas, que tienen a más de uno en Medellín y el Valle de Aburrá buscando una pijama más calurosa, cerrando las ventanas del balcón o buscando una cobijita de lana no son exclusivas de esa subregión, se extienden por gran parte del departamento de Antioquia y Colombia.

Ideam revela el pronóstico de lluvias en estas regiones de Colombia del 14 al 16 de enero de 2026

¿Y por qué sucede? Carlos Mario Zuluaga Gómez, director encargado del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), entregó algunas de las razones.

“Hay un frente que viene del Pacífico reportado desde el IDEAM y la agencia americana para el tema del clima, eso nos está llevando a que se intensifiquen las lluvias específicamente en el Occidente y Urabá”, dijo.

Aunque según publicó el diario El Colombiano, “el aumento de las lluvias obedece a un periodo de transición climática, sumado a una advertencia reportada sobre condiciones asociadas al fenómeno de La Niña que comenzaron a evidenciarse desde octubre del año pasado”.

Contrario a lo que la gente esperaba, enero ha estado pasado por lluvias. Eso tiene una razón: “La presencia de La Niña ha generado precipitaciones más frecuentes y en algunos sectores más intensas, especialmente en comparación con otros meses como febrero. Además, el comportamiento de las lluvias no ha sido homogéneo en todo el departamento, con variaciones marcadas entre subregiones”, aseguró el diario, al citar al Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama).

Ahora bien, es claro que este miércoles también estará pasado por agua. Pero, ¿hasta cuándo lloverá? El director (e) del Dagran lo vaticinó.

“Las lluvias, según los pronósticos, durante estos ocho días más van a seguir intensas, en variada intensidad, se presume, y se prevé, que empiece a cambiar esa transición que tanto venimos esperando en la segunda quincena de enero y parte de febrero, pero definitivamente esta temporada de lluvias todavía continúa”, indicó.

Este año, que apenas empieza, ya ha llevado a las autoridades a registrar en el departamento 61 emergencias por lluvias, 54 de ellas en su capital, Medellín, donde reportaron la muerte de José Alejandro Miranda Álvarez, de 19 años, oriundo de Montería.

El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Medellín (Dagrd), Carlos Andrés Quintero Monsalve, contó qué sucedió.

“Se encontraba en una quebrada, quebrada La Castro, en la comuna 8, la parte alta de Caicedo, el día de ayer en la tarde una creciente súbita que afecta algunas viviendas y también la vía, se lleva a esta persona ocasionándole la muerte”, dijo el funcionario.

Ayer en la mañana, las autoridades trataban de recuperar su cuerpo para trasladarlo a Medicina Legal.

“En lo que va corrido del mes de enero llevamos ya 250 emergencias de las cuales 54 obedecen a las lluvias, hacemos un llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad sobre todo en zonas de quebrada, si usted ve disminuido el nivel, reporte inmediatamente al 123, es posible que en la parte alta se esté presentando un represamiento y posteriormente una creciente súbita o una avenida torrencial”, añadió.

Preocupaciones como estas se extienden a otras zonas del departamento. Por ejemplo, el director (e) del Dagran reveló que tuvieron que suspender una actividad tradicional en el río Cauca, en el municipio de Venecia, también por temor a una creciente súbita.

“Todos los sensores y todos nuestros equipos de de monitoreo han reportado alertas naranja y amarillas en toda esta cuenca, la zona media del río Cauca, y eso llevó incluso a que ayer (lunes, 12 de enero) se tomará una decisión junto con el consejo municipal de gestión de riesgo de Venecia de suspender o aplazar ese evento tradicional de lancheros y pescadores por el riesgo que había de una avenida torrencial. Aquí lo que sigue es seguirnos cuidando, seguir estando alertas y atentos a todas esas alarmas que se están dando desde los sistemas de monitoreo”, señaló.

En Antioquia las lluvias no cesan. En los primeros 13 días de enero, más de 1.300 familias se han visto afectadas. Foto: Gobernación de Antioquia

Las lluvias en el departamento de Antioquia han provocado afectaciones en 1.322 familias en Uramita, San Francisco y Turbo.