Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias con posibilidad de actividad eléctrica

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones del clima para las próximas horas en el país.

En primer lugar, la entidad señaló que durante las últimas horas se ha observado cielo entre parcial y mayormente cubierto. Asimismo, se ha registrado nubosidad abundante con lluvias en varios sectores del océano Pacífico nacional, el suroccidente del mar Caribe colombiano y en zonas de los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Cesar, Córdoba, Sucre, Tolima, suroccidente de Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Huila, Antioquia, Caldas y Amazonas.

De igual manera, se destacan lluvias de menor intensidad en áreas de Vaupés, Vichada, Caquetá, Guainía y Guaviare. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en gran parte del mar Caribe, prevalecen condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto.

Se pueden presentar lluvias en diversas regiones del país. Foto: Anadolu via Getty Images

Para la tarde y noche de hoy son estimadas condiciones nubosas y lluvias, con posible actividad eléctrica, en zonas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guainía, sur de Meta y Vichada, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, así como en el océano Pacífico nacional y el suroccidente del mar Caribe. Lluvias de menor intensidad se esperan en zonas de Norte de Santander y Magdalena. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son previstas condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto”, señala la entidad.

Cabe destacar que, en algunas regiones del país, se venían registrando varios días de tiempo seco, por lo que las lluvias permitirán que las fuentes hídricas de cada una de las regiones recuperen su nivel.

Las personas deben estar atentas a los reportes de las autoridades del país frente a las posibles alertas que se puedan presentar. Hay que recordar que el Ideam realiza reportes diarios sobre las alteraciones del clima y las predicciones para los días posteriores.

En algunas regiones se mantiene la temporada de calor. Foto: Jorge Orozco

Recomendaciones para las zonas donde no se han producido lluvias en los últimos días

En varios departamentos del país, de manera histórica, se presenta una reducción en las lluvias, por lo que las personas deben extremar las medidas para evitar mayores complicaciones. A través de las instituciones del país se han destacado una serie de recomendaciones:

Prestar atención a los niveles de los ríos.

Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.

No realizar quemas de basuras en zonas boscosas.

Reportar los incendios que se presenten.

No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.

Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.

Estar atento a las predicciones del clima.

Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.