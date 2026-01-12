Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias con posibilidad de actividad eléctrica

La entidad entrega los reportes del clima de las diversas zonas del país.

Manuel Santiago Sánchez González

12 de enero de 2026, 5:57 p. m.
En las próximas horas se podrían presentar lluvias
En las próximas horas se podrían presentar lluvias Foto: Agencia: 123rf

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) destacó las predicciones del clima para las próximas horas en el país.

En primer lugar, la entidad señaló que durante las últimas horas se ha observado cielo entre parcial y mayormente cubierto. Asimismo, se ha registrado nubosidad abundante con lluvias en varios sectores del océano Pacífico nacional, el suroccidente del mar Caribe colombiano y en zonas de los departamentos de Bolívar, Norte de Santander, Santander, Cesar, Córdoba, Sucre, Tolima, suroccidente de Cundinamarca, Chocó, Valle del Cauca, Huila, Antioquia, Caldas y Amazonas.

De igual manera, se destacan lluvias de menor intensidad en áreas de Vaupés, Vichada, Caquetá, Guainía y Guaviare. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en gran parte del mar Caribe, prevalecen condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto.

Foto de referencia de una mujer bajo la lluvia, en Ankara (Turquía), el 8 de enero de 2026
Se pueden presentar lluvias en diversas regiones del país. Foto: Anadolu via Getty Images

Para la tarde y noche de hoy son estimadas condiciones nubosas y lluvias, con posible actividad eléctrica, en zonas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Vaupés, Guainía, sur de Meta y Vichada, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, así como en el océano Pacífico nacional y el suroccidente del mar Caribe. Lluvias de menor intensidad se esperan en zonas de Norte de Santander y Magdalena. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son previstas condiciones secas, con cielo entre ligera y parcialmente cubierto”, señala la entidad.

Traslado de criminales a Barranquilla desata crisis: gobernador del Atlántico denuncia falta de aviso y pide medidas de seguridad

Digno Palomino, jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla; esto se sabe

Productores avícolas protestan en la vía al Llano por bajos precios del huevo: “Les pagan cinco mil y producirlo cuesta doce mil”

Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

Nuevo reporte del volcán Puracé: “Se han presentado sismos asociados con el movimiento de fluidos”

Fuerte señalamiento por accidente de Yeison Jiménez: “Fue algo que se pudo haber prevenido; no tuvo un control previo al vuelo”

Ideam entregó el pronóstico del clima para el fin de semana y festivo de Reyes Magos; estas son las regiones donde lloverá del 10 al 12 de enero

¿Tormenta negra durante puente de Reyes? Ideam aclara las versiones

Ideam dice que habrá “lluvias de mayor magnitud” y “actividad eléctrica” este viernes, 9 de enero: así estará el clima

Meteorólogo Max Henríquez anunció inesperada situación a nivel mundial: “Una bomba meteorológica”

Cabe destacar que, en algunas regiones del país, se venían registrando varios días de tiempo seco, por lo que las lluvias permitirán que las fuentes hídricas de cada una de las regiones recuperen su nivel.

Las personas deben estar atentas a los reportes de las autoridades del país frente a las posibles alertas que se puedan presentar. Hay que recordar que el Ideam realiza reportes diarios sobre las alteraciones del clima y las predicciones para los días posteriores.

Temporada de calor en Cali. Tiempo seco con altas temperaturas.
En algunas regiones se mantiene la temporada de calor. Foto: Jorge Orozco

Recomendaciones para las zonas donde no se han producido lluvias en los últimos días

En varios departamentos del país, de manera histórica, se presenta una reducción en las lluvias, por lo que las personas deben extremar las medidas para evitar mayores complicaciones. A través de las instituciones del país se han destacado una serie de recomendaciones:

Temblores sacudieron a Colombia en la madrugada de este lunes, 12 de enero
  • Prestar atención a los niveles de los ríos.
  • Respetar los cauces de las fuentes hídricas y no contaminarlas.
  • No realizar quemas de basuras en zonas boscosas.
  • Reportar los incendios que se presenten.
  • No arrojar elementos que puedan contribuir a las conflagraciones.
  • Informar a las autoridades sobre cualquier situación que pueda poner en riesgo a las poblaciones.
  • Estar atento a las predicciones del clima.
  • Acoger las recomendaciones de los expertos en la materia.

