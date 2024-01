“Váyase y llame otro mesero”: menosprecian a mesera por tener síndrome de Down en restaurante de Medellín

La mujer comenta la situación indicando que dicha situación le ha hecho pensar que “la gente es una porquería y me han hecho perder la fe en la humanidad”, posteriormente explica que Natalia (la mujer con síndrome de Down), es una persona “muy atenta, trabajadora y con muchas capacidades para atender”, por ello lleva cuatro años trabajando con ella.

Intolerancia en restaurante en El Poblado, Medellín

“ Natalia los recibió súper querida, como siempre, entonces le dijo: ‘Hola, ¿cómo están, bienvenidos?’, a ella no se lo entiende muy bien a veces cuando habla, pero no pasa nada, la gente pide que le repita y eso es normal”, comentó.

“La pelada le dijo: ‘amiga, yo no quiero que usted me atienda, por favor, váyase y llame otro mesero’ . Natalia se quedó cómo en shock, cómo que ella no entendía qué le estaba diciendo”, indicó la dueña del restaurante.

“Ella se fue asustadita para donde los compañeros, pero no dijo nada, entonces siguió el servicio normal. Ella después fue a llevarles unas bebidas y la pelada volvió, y le dijo: ‘niña, ¿es que usted no me entendió? No quiero que me atienda, váyase’; entonces Natalia en ese momento se terminó de ‘rallar’ y se fue llorando para donde los compañeros”, agregó la dueña del restaurante.