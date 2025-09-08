Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas 2025 contará con el médico Luis Felipe Reyes, destacado por su investigación en infecciones respiratorias

El 17º Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas, que se realizará del 24 al 27 de septiembre en Bucaramanga, contará con la participación del doctor Luis Felipe Reyes como ponente destacado. El encuentro, organizado por la Asociación Colombiana de Infectología (ACIN), reunirá a más de 1.300 asistentes y es considerado el evento más relevante de su especialidad en el país.

El Dr. Reyes, reconocido a nivel mundial por su investigación en neumonía, sepsis y resistencia a los antibióticos, abordará los últimos avances en los desenlaces a largo plazo de pacientes con enfermedades infecciosas, un tema clave para mejorar la atención en cuidados críticos. Actualmente, participa en iniciativas globales como la Global Initiative for MRSA Pneumonia (GLIMP), la Red Latinoamericana de Cuidados Intensivos (LIVEN) y el ensayo clínico internacional RemapCAP.

Con una trayectoria que incluye más de 150 publicaciones científicas y una carrera académica en la Universidad de Oxford y la Universidad de La Sabana, el Dr. Reyes se ha consolidado como un referente en el ámbito de la medicina crítica y la investigación en infecciones respiratorias.