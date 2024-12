Cuando buscas un perro para que te acompañe en la vida, procuras que se adapte a tu estilo de vida y muchas veces una de las preocupaciones que tienes cuando compras o adoptas es que tu nuevo “can” no suelte pelo que se quede pegado en los muebles o en la ropa.

Sin embargo, debes saber que todos los perros, por naturaleza, botan pelo, lo que pasa es que depende de la raza y también de su salud o época del año. Por otro lado, olvídate que el que tu perro tenga el pelo largo o corto influye en la caída de pelo, pues existen casos en los que, aunque casi no tengan pelaje, igualmente se desprende con mucha facilidad.

Recuerda que el hecho de que tu perro no suelte pelo, no significa que no tengas responsabilidades con su higiene, pues de igual manera, puede que necesite de un buen cepillado.

Entonces, si no quieres tener que estar limpiando tu casa con mucha frecuencia por los pelitos de perro, mira cuáles podrán ser tus mejores opciones.

