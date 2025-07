A Humberto de la Calle no le gustó la decisión de la Corte de otorgar fuero especial a Petro: “¿No se le puede cobrar una multa de tránsito?”

La decisión de la Corte Constitucional de blindar al presidente Gustavo Petro y a todos sus homólogos en adelante y evitar que el Consejo Nacional Electoral los investigue administrativamente, no le gustó a más de un dirigente político en el país.

Este miércoles 2 de julio, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez escribió una columna de opinión donde se despachó contra la decisión de la Corte Constitucional porque fijó la competencia exclusivamente para la Comisión de Investigación y Acusación del Congreso, donde las investigaciones no avanzan y no hay resultados contundentes.

“El Pacto Histórico no debería exagerar. No debe confundir la oposición, que es legítima con el golpe de estado. Pero la sentencia de la Corte sobre fuero integral tiene un mal sabor. ¿De modo que el Consejo Nacional Electoral sólo investiga a los perdedores? Porque es claro que no puede tumbar al presidente ni apresarlo. Pero un fuero ilimitado recuerda la irresponsabilidad de los reyes", argumentó.