Acalorado debate entre Claudia López y Mauricio Gómez Amín: “No le permito comparar a Uribe con Petro”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció por lo sucedido.

13 de septiembre de 2025, 1:09 a. m.
Los precandidatos presidenciales Claudia López y Mauricio Gómez Amín protagonizaron un acalorado debate en el marco del Latam Fintech Market 2025.

Todo comenzó cuando López en su intervención dijo: “El enemigo de Colombia no es Álvaro Uribe y no es Gustavo Petro. No nos equivoquemos en eso”.

Y agregó: “El enemigo de Colombia es el crimen organizado. El enemigo de Colombia es la mafia de la corrupción. El enemigo de Colombia es la pobreza que limita las oportunidades de nuestra gente. No perdamos el juicio ni el sentido de las proporciones para enfrentar los crímenes”.

Contexto: Dura respuesta del presidente Petro a Claudia López: “No están tomando café, ni en fiesta”

Ante este comentario, Mauricio Gómez Amín, pidió la palabra y le respondió a la exalcaldesa de Bogotá con contundencia:

“Escúcheme doctora Claudia López, no se le ocurra comparar a Uribe con Petro, no tienen comparación. No se lo permito. Yo no soy uribista, pero Uribe es un hombre honorable, le ha dado mucho a este país y no se ha parado en una tarima con criminales como Petro”, dijo Amín.

Y agregó el precandidato: “Quiero decirles a ustedes aquí todos, yo no reconozco enemigos en este panel, ustedes saben quién es el único enemigo y la palabra clave para poder ganar el próximo año es unidad. No nos desenfoquemos, vamos a unirnos por Colombia".

Ante este momento de tensión, donde también hacían presencia otros precandidatos presidenciales, uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció por lo sucedido.

Gracias por tu valiente gesto Mauricio Gómez Amín”, dijo Tomás Uribe Moreno en su cuenta de X.

Claudia LópezMauricio Gómez AmínDebateÁlvaro Uribe VélezGustavo Petro

