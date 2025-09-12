Acalorado debate entre Claudia López y Mauricio Gómez Amín: “No le permito comparar a Uribe con Petro”

Los precandidatos presidenciales Claudia López y Mauricio Gómez Amín protagonizaron un acalorado debate en el marco del Latam Fintech Market 2025.

Todo comenzó cuando López en su intervención dijo: “El enemigo de Colombia no es Álvaro Uribe y no es Gustavo Petro. No nos equivoquemos en eso”.

Y agregó: “El enemigo de Colombia es el crimen organizado. El enemigo de Colombia es la mafia de la corrupción. El enemigo de Colombia es la pobreza que limita las oportunidades de nuestra gente. No perdamos el juicio ni el sentido de las proporciones para enfrentar los crímenes”.

Ante este comentario, Mauricio Gómez Amín, pidió la palabra y le respondió a la exalcaldesa de Bogotá con contundencia:

“Escúcheme doctora Claudia López, no se le ocurra comparar a Uribe con Petro, no tienen comparación. No se lo permito. Yo no soy uribista, pero Uribe es un hombre honorable, le ha dado mucho a este país y no se ha parado en una tarima con criminales como Petro”, dijo Amín.

Así se vivió el acalorado momento entre Mauricio Gómez Amín y Claudia López, el precandidato le respondió de manera contundente: "A Uribe no lo compare con Petro". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/AR6Xn2mFe3 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2025

Y agregó el precandidato: “Quiero decirles a ustedes aquí todos, yo no reconozco enemigos en este panel, ustedes saben quién es el único enemigo y la palabra clave para poder ganar el próximo año es unidad. No nos desenfoquemos, vamos a unirnos por Colombia".

Ante este momento de tensión, donde también hacían presencia otros precandidatos presidenciales, uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se pronunció por lo sucedido.