Mauricio Gómez Amín destapó sus cartas frente a su precandidatura presidencial. Este es el plan del senador

En medio de la amplia baraja de precandidatos presidenciales que se han conocido en los últimos días, los cuales tienen una aspiración para llegar a la Casa de Nariño, para reemplazar a Gustavo Petro, uno de ellos desató sus cartas.

Se trata del senador y precandidato presidencial Mauricio Gómez Amín, quien dio a conocer detalles de su aspiración, quien dio el anuncio en el Congreso de Minería 2025.

“Esa es una pregunta que me hacen todos los días y tiene dos respuestas: una política y otra del corazón”, afirmó. En lo político, explicó: “El blindaje del liberalismo frente al petrismo es una prioridad”, dijo.

Y agregó en ese evento: “Mientras yo sea precandidato, la izquierda y el Pacto Histórico deben olvidarse de quedarse con el liberalismo. Lo más fácil sería irme del partido, pero lo más difícil —y lo que estoy haciendo— es dar la pelea adentro. Cuento con el respaldo de muchos parlamentarios que saben que este gobierno no va bien y que en el 2026 tiene que haber un cambio de rumbo. El director del partido está de acuerdo con mi precandidatura y con que el liberalismo no puede hacer alianza con la izquierda en las próximas elecciones”.

Además, hizo una mención especial del precandidato presidencial y también senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien murió luego de sufrir un atentado: “Me marcó mucho porque es un atentado contra mi generación. Yo tengo 43 años y el mensaje es claro: nuestra generación no la va a callar la violencia, el terrorismo ni las mafias que tienen azotado al país. Vamos a seguir levantando la voz y no vamos a callarnos”.

Y habló que la próxima semana el Congreso vivirá un momento crucial: “El miércoles vamos a tener la elección de un magistrado y el Senado no elegirá a la candidata de Gustavo Petro. Mi partido y otros se la van a jugar por el equilibrio de poderes. Vamos a superar los 65 votos diciéndole al presidente y al país que la división de poderes se respeta”.

“La próxima semana vamos a radicar la ponencia negativa para hundir por segunda vez la tributaria del gobierno. No necesitamos más impuestos, lo que necesitamos es que el Gobierno deje de malgastar la plata pública. En lo que va del año se han contratado 380 mil personas por OPS, 16 billones de pesos en favores políticos y politiquería. No podemos permitir que con la plata de todos se financien las elecciones del próximo año”, expresó.

También detalló en ese evento: “El martes pasado estuvimos 18 precandidatos reunidos por primera vez. Nos dijimos que primero está Colombia. Aquí no mandan los partidos ni los intereses personales, manda la opinión pública. En diciembre deben quedar cinco precandidatos y en marzo uno solo, el candidato de la unidad del país. Será difícil, porque hay egos e intereses, pero estoy seguro de que vamos a lograrlo. Lo importante es cambiar el rumbo de Colombia”.