Aida Avella, senadora del Pacto Histórico, aseguró que las fallas geológicas de Colombia son “producidas por constructores”

“¿Por qué la ruta del petróleo se nos cae? ¿Por qué Bogotá y Villavicencio no puede ser conectados? ¿Por qué, por ejemplo, los puntos críticos no son a cargo del concesionario, son a cargo del Gobierno? Cada vez que se nos cae el kilómetro 58, ahí no más en Guayabetal, el kilómetro 56 en Quebrada Blanca, tiene que ver con Bogotá. ¿Por qué tiene que ver con Bogotá? Porque esa ruta nos trae buena parte de la alimentación que viene para acá. Entonces vamos a mirar por qué los puntos críticos están a cargo exclusivamente del Gobierno”, dijo la senadora.