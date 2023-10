Albert Corredor, candidato a Alcaldía de Medellín, hace alianza y se suma a campaña de Luis Pérez para la Gobernación de Antioquia

“A los ciudadanos les digo que vamos a seguir llevando ese mensaje del doctor Luis Pérez a los territorios, a los barrios, a la gente que mueve las elecciones porque no podemos permitir que Medellín regrese a los nefastos y oscuros tiempos de Federico Gutiérrez. No podemos permitir que Medellín se quede en la época conflictiva y de pocos resultados de Daniel Quintero”.

Aseguró que la defensa de Medellín y Antioquia también será contra el presidente Gustavo Petro en caso de que sus intereses no sean los mejores para la gente. “Un mensaje de unidad en torno a un propósito común de Antioquia que sabemos va a lograr la Gobernación y va a lograr ese número histórico, porque en mi caso, me comprometo, doctor, que me voy de aquí pa’ mis barrios a decirle a mi gente que el próximo gobernador de Antioquia se llama Luis Pérez”.