Alcaldes fantasma participaron en elección para el Ocad Paz: miles de millones en juego

Abren indagación por presuntas irregularidades y aprobación de proyectos que no cumplen las condiciones en los Ocad-Paz

En el momento del escrutinio, los funcionarios se llevaron una gran sorpresa: aparecieron 172 votos y descubrieron más irregularidades. Se constató que dos mandatarios locales no participaron en la elección y que cinco de ellos duplicaron el poder. Con todo esto, el triunfo fue para los alcaldes de Florencia (Caquetá) y Bojayá (Chocó).

“Un fraude visible”

“Es una elección muy seria para realizarse de la manera en que se hace. Los alcaldes votamos con poderes, pero con poderes sin autenticar, con fotos. Se evidencia un fraude. Eso no terminó bien y eso es vergonzoso. Se maltrata el derecho electoral de esta manera. No es bueno y no habla bien de Fedemunicipios”, dijo el mandatario.