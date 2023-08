Alerta por ‘ciberbullying’ en colegios distritales de Bogotá: este es uno de los terribles casos que se han presentado

Según ella, cuando la menor se enteró de que estaban hablando de ella en el colegio por las publicaciones de las redes sociales, ella pidió que la sacaran de la institución educativa. “Los niños no piensan en las consecuencias de lo que puedan pensar las demás personas”, afirmó.

La madre dijo que se acercó a las directivas del colegio para hacer la denuncia, pero el coordinador le contestó que no podían hacer nada porque eran perfiles anónimos. Y le dio como solución reportar la página en Facebook para que la red social tomara medidas. Además, le dijo que pasara un comunicado con los pantallazos de las publicaciones para abrir un proceso en el colegio. “No nos ofrecieron una ayuda psicosocial o emocional”, reclamó la mamá de la menor.

Los peligros que no conocía de usar el computador portátil sobre las piernas

Contexto: Los peligros que no conocía de usar el computador portátil sobre las piernas

Salamanca alertó que esto trae daños colaterales que van hasta casos de suicidio, por lo que pidió tomarse el tema en serio y que las distintas instituciones, desde el colegio hasta el Distrito, y que las autoridades ejerzan medidas. Por ejemplo, dicen que en la institución no dieron una respuesta satisfactoria para la familia y en la Fiscalía les dijeron que se remitieran al ICBF porque no hay “desnudez”. “A la fecha no hay un camino claro de cómo ayudar”, afirmó.