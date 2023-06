Alexander López dice que hay que “apretar duro” a los ministros para que den resultados en la siguiente legislatura

El fin de la primera legislatura del gobierno del presidente Gustavo Petro fue agridulce para la bancada oficialista. Si bien lograron sacar adelante proyectos importantes como la reforma tributaria y la jurisdicción agraria, las reformas sociales quedaron estancadas y represan las iniciativas por radicar el próximo semestre.

Alexander López, presidente del Senado de la República, proyecta que se volverá a radicar la reforma laboral. Al mismo tiempo se avanzará en la reforma a la salud y la pensional, que quedaron aprobadas en primer debate. Por otro lado, se presentarán la reforma a los servicios públicos y nuevas políticas de educación superior y vivienda.

Alexander López Maya, presidente del Senado. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Sin embargo, en entrevista con El Tiempo, el senador aseguró que se les debe exigir resultados a los ministros. Incluso, habló de “apretarlos” y hacerles control político desde el Pacto Histórico para que le cumplan al país.

“Hay un tema importantísimo y es exigirles a los ministros y a los funcionarios que cumplan. Hoy, los ministros y los altos funcionarios del Estado tienen herramientas, tienen agenda, rutas, Plan de Desarrollo y tienen plata. Entonces vamos a apretar muy duro a los ministros y a los altos funcionarios del Gobierno para que ejecuten. Vamos a hacer control político desde la bancada de gobierno a los ministros y a los propios funcionarios para exigirles que le cumplan al país”, manifestó el presidente del Congreso, en entrevista con dicho medio.

Presidente Gustavo Petro anunció que volverá a presentar la reforma laboral en el Congreso

Hace unos días, en un fuerte mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro, no fue ajeno al fracaso que tuvo en el Congreso su polémica reforma laboral, y señaló que su hundimiento es grave para las intenciones de su Gobierno de materializar grandes transformaciones sociales en Colombia.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Presidencia

El jefe de Estado, visiblemente molesto por el resultado negativo que tuvo en esa célula legislativa uno de sus proyectos bandera desde la campaña Presidencial, envió un sablazo señalando que no existe voluntad de paz y de consolidar un pacto social en el poder económico del país.

“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, trinó Petro.

Ahora, desde Francia, Petro anunció que el Gobierno “va a invitar a ese Congreso de Colombia a hacer las leyes de la paz, a hacer las leyes de la transformación nacional y democrática”.

Y anunció que “vamos a invitar al banquero a dialogar con nosotros, a mostrarles cómo es el mundo de la banca, nos vamos a llevar los banqueros más grandes del mundo a Cartagena, ahora en septiembre, para ver si es posible que se conecten las nuevas discusiones contemporáneas que está llevando el mundo de las finanzas a ver si se consolida la vida en el planeta y no nos la quitan como un homicidio a través de la crisis climática”.

Asimismo, dio a conocer al país que: “Vamos a proponer que la reforma laboral que hundieron sin discutir con técnicas de filibusterismo, se vuelva a poner en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”.

Presidente Gustavo Petro anunció que se volverá a radicar la reforma laboral. - Foto: Presidencia

“Y vamos a volverla a presentar. Y vamos a ver de qué lado está el Congreso de la República, si del lado de la violencia, si del lado de la exclusión, si del lado, como antaño no lo fue, de los esclavistas, o al lado del esclavo y le libera las cadenas, libera al pueblo colombiano de la violencia, libera al pueblo colombiano de la antidemocracia, nos ayuda a construir la nación que merece toda y todo colombiano y como dijera un suizo, no fue exactamente un francés, es el producto de un contrato social. Y contrato social significa no que uno engañe al otro, sino que todos ganan”, agregó.

“Y todos ganan significa que los que siempre han perdido social y económicamente, las que siempre han perdido, que son la mayoría, las mujeres de Colombia esta vez puedan ganar. Ese es el nombre de la paz. Así que les agradezco su atención. Ser potencia de la vida, Potencia Mundial de la Vida en tiempos donde la humanidad puede perecer, es una gran responsabilidad”, puntualizó.