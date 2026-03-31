Álvaro Uribe, Ricardo Roa y los medios: Gustavo Petro se enfrenta en X; arremete contra sus críticos y defiende a sus aliados

El presidente Gustavo Petro amaneció este martes, 31 de marzo, enfrentado hasta con su propia sombra.

En su cuenta oficial de X, el principal canal donde se comunica con los colombianos, disparó dardos contra sus críticos, controvirtió con sus opositores y defendió a sus principales aliados.

Petro empezó respondiendo un mensaje al presidente de Camacol, Guillermo Herrera, quien aseguró que la vivienda en Colombia “va muy mal” desde que se decidió desmontar el programa Mi Casa Ya que tomó fuerza en el gobierno de Iván Duque, pero lo eliminó esta administración.

Ante esa afirmación, el presidente respondió: “No han hecho sino subsidiar grandes constructores con el dinero del Estado, que es dinero del pueblo. Cuando las gentes no pueden pagar, se roban el subsidio y no lo devuelven. No siquiera defienden a los pequeños constructores y a los compradores de casas y apartamentos porque ya van a subir otro punto la tasa de interés la mayoría uribista de la junta directiva del Banco de la República: sus amigos políticos, señor Guillermo Herrera”.

El primer mandatario volvió a lanzar pullas indirectamente contra Estados Unidos, quien donó a Colombia el avión Hércules que se accidentó con más de 100 pasajeros en Puerto Leguízamo, Putumayo.

“Yo no meto a mis hijos en un avión de 40 años de viejo, y no le entrego a las Fuerzas Militares ese tipo de riesgos. Entrego, nuevo, el buque más grande hecho en Colombia para luchar contra el narcotráfico”, escribió en X.

Volvió a polemizar sobre el millonario contrato de pasaportes que su gobierno le quitó a la firma Thomas Greg & Sons, con la que él ha sostenido fuertes controversias. Lo hizo porque esta semana se estrena el nuevo modelo de producción de pasaportes públicos en medio de fuertes controversias, algunas jurídicas.

“Pero amigos de un candidato de derecha quieren acabar el contrato de pasaportes para devolvérselo a la empresa que hace el preconteo y el escrutinio electoral presidencial; astuta jugada”, dijo Petro.

También controvirtió con el periodista Luis Carlos Vélez, quien escribió textualmente en sus redes sociales: “El desempleo cae, pero la realidad laboral de Colombia cada día empeora más: cae el empleo formal, se desploman las contrataciones privadas y las personas se cansan de buscar trabajo. No se deje engañar”.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Petro, visiblemente molesto, refutó: “Lea, señor periodista de extrema derecha que vive en Miami y no se da cuenta de la realidad nacional. La desocupación cae y también el empleo que han llamado informal. Sube muchísimo el empleo que llaman formal, es decir, asalariado y con prestaciones. Y la población que sale a buscar trabajo son las y los jóvenes que lograron entrar a estudiar en universidad pública y gratuita. Lea siquiera, hermano”.

Las peleas no terminaron ahí. Petro se enfrentó con Probogotá, quien se preguntó si la economía en Colombia, realmente, está creciendo.

“El PIB está creciendo y lo está haciendo sobre bases poco estables: más consumo y menos inversión”, afirmó la fundación sin ánimo de lucro privada e independiente.

Petro, sobre la afirmación, expresó: “¡Qué ignorancia! De nuevo repito: la inversión no es formación bruta de capital fijo porque esa cuenta nacional suma la vivienda, que es un bien de consumo, y cae por el ascenso de la tasa de interés. Inversión es compra de maquinaria y equipo, que se ha disparado; compra de tiempo de la fuerza de trabajo, que se ha disparado; y compra de insumos, que también se ha disparado. Dejen de engañar a la gente. Por eso no pueden sostener su cuento de por qué aumenta la ocupación formal y cae la inversión, por qué realmente no están contando la inversión. Lo que sí tumba la inversión es la subida de la tasa real de interés que impulsa, desesperada, la mayoría de la junta uribista del Banco de la República”.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Foto: Pantallazo de video de la entrevista de Westcol y Colprensa, respectivamente.

Y, como era de esperarse, el presidente terminó enfrentado a Álvaro Uribe, quien dijo que Petro había mentido cuando afirmó en una entrevista que había bajado la jornada de trabajo en Colombia.

“Pero amigo Uribe, ¿no fue usted el que dijo y dijo en una ley que el día terminaba a las diez de la noche y quitó el recargo por jornada no ordinaria? Pues la estadística dice que, gracias a esa norma, la jornada de Colombia llegó a ser la más larga de la OCDE con la más baja productividad de la OCDE. Mi gobierno corrigió ese entuerto esclavista. Propuse que el día no terminara a las diez de la noche, sino a las seis de la tarde y, aunque el Congreso aprobó hasta las siete de la noche, logré la mejor política de seguridad de una nación, que las mamás trabajadoras puedan abrazar y dar amor a sus hijos despiertos porque llegan más temprano a sus casas”, escribió Petro.

Además, defendió la labor y los resultados del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, hoy en el ojo del huracán por las dos imputaciones judiciales en su contra por la polémica compra y modernización de su apartamento y por la financiación irregular de la campaña presidencial del jefe de Estado, porque él fue el gerente de la campaña.

Ricardo Roa y Gustavo Petro. Foto: Facebook Gustavo Petro

“Y quieren sacar a (Ricardo) Roa solo porque en un mes terminan 20 billones en contratos de petróleo y gas y los contratistas son los amigos de los candidatos de la derecha. Hasta proceso penal metieron. La junta directiva de Ecopetrol lo que debe es lograr las condiciones de mayor transparencia posible para las licitaciones, y los trabajadores de Ecopetrol deben organizar cooperativas de trabajadores despedidos y actuales para ganar esos contratos. Ecopetrol puede ser de los trabajadores y del pueblo colombiano”, dijo Petro.