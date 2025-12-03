Aparece nueva denuncia en contra del Gobierno Petro: “$12.044 millones al año. Derroche burocrático”

El concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, quien será cabeza de lista a la Cámara por Bogotá esa colectividad, está haciendo una nueva denuncia en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En esta ocasión todo está relacionado con los gastos del Gobierno Petro en embajadas y consulados en países en donde pocos colombianos hay.

Briceño adelantó la investigación y encontró que los gastos diplomáticos serán bastante costosos.

“Solo el arriendo de las nuevas 10 embajadas y 3 consulados creados por Petro le van a costar a los colombianos 12.044 millones de pesos al año”, dijo Briceño.

Solo el arriendo de las nuevas 10 embajadas y 3 consulados creados por Petro le van a costar a los colombianos 12.044 millones de pesos al año.



Un derroche burocrático en medio de una crisis fiscal.



En 2026 debemos implementar la AUSTERIDAD pic.twitter.com/wXkByxfV7D — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) December 3, 2025

Agregó: “Un derroche burocrático en medio de una crisis fiscal. En 2026 debemos implementar la austeridad”.

Según el concejal todo esto puede obedecer a una estrategia del Gobierno Petro para ubicar a algunas personas de ese proyecto político en las nuevas embajadas y consulados de dichos países.

En entrevista con SEMANA, Briceño explicó detalladamente todos los gastos que se harán.

“El Gobierno Petro ha estado muy feliz por las nuevas embajadas que se han creado y nos pusimos a investigar el costo del arriendo, no está incluido el costo de los funcionarios ni de funcionamiento. Esto únicamente es en arriendos”.

El concejal aseguró que le llama la atención que en los países donde se pondrán las sedes no hay relación comercial ni un número grande de connacionales para poder atenderlos.

“Mire lo de Arabia Saudita porque en Riad, donde estuvo el presidente Petro hace algunas semanas, el arriendo costará casi 900 millones anuales”.

Las embajadas y consulados están en Arabia Saudita, Etiopia, Guyana, República Checa, Rumania, Senegal, Barbados, Brasil, Haití, Nueva Zelanda, Qatar y Turquía.

Briceño aseguró que únicamente dos o tres países de la lista que investigó realmente requieren esa atención consular, pero que en otras naciones no es necesario crear ese gasto burocrático.

Además, cuestionó que todo este gasto seguramente será usado por el Gobierno Petro para enviar, por ejemplo, a personas como Angie Rodríguez, quien salió del Dapre, a ocupar estos cargos diplomáticos.

Gustavo Petro y embajada de Colombia en Arabia Saudita | Foto: Foto Presidencia y foto publicada en su cuenta de X por el presidente Gustavo Petro

Por ahora, el Gobierno Petro no ha respondido a la denuncia de Daniel Briceño, pero desde diferentes sectores políticos han lanzado duras críticas contra el Ejecutivo por crear este gasto burocrático, sobre todo, en la recta final del mandato.