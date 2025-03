Esto ha sido cuestionado por algunos congresistas que consideran que no solamente se trata de un tema ideológico por parte del mandatario y un capricho que no solucionará de fondo los problemas del país, sino que podría ser una afrenta a los símbolos patrios que se han mantenido desde 1834, cuando en la presidencia del general Santander de estableció el actual escudo.

López criticó que desde el petrismo lo que buscarían es que el país se sumerja en debates ideológicos y políticos que no resuelven los problemas de fondo como la seguridad, la pobreza, ente otros.

El congresista mencionó que, aunque no pudieron hundir el proyecto, considera que no va a prosperar porque no contaría con los respaldos necesarios. Sin embargo, considera que la estrategia del petrismo sería otra.