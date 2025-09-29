Armando Benedetti sale en defensa de Gustavo Petro por visa de EE. UU. : “Es una narrativa y un problema de la clase media alta”

Armando Benedetti, ministro del Interior, salió a defender a capa y espada al presidente Gustavo Petro luego de que Estados Unidos le quitara la visa de ese país tras pedirles a los soldados norteamericanos que se rebelaran contra su presidente, Donald Trump.

Sin embargo, esta vez Benedetti no arremetió contra la Casa Blanca, sino contra los mismos colombianos que celebran ese hecho y los insultó. “El tema de las visas es una narrativa y un problema de la clase media alta y de los igualados”, aseguró Benedetti.

Dijo que se trata de un tema de unas minorías privilegiadas porque solo el 12 % de la población colombiana tiene ese permiso para viajar a Estados Unidos y que el 25 % de las visas solicitadas son rechazadas.

Benedetti dijo que las relaciones comerciales con EE. UU. no serían tan relevantes. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

“Es un problema de la clase alta, de los arribistas e igualados que les fascina creerse más de los Estados Unidos que de Colombia. Les fascina ser sapos de los Estados Unidos”, criticó Benedetti.

Sobre las relaciones comerciales que se tienen con ese país y que se podrían ver afectadas, dijo que no es verdad que se vaya a dar esa consecuencia y que es “mentira” que las exportaciones generen empleo en el país.

“Las exportaciones de flores dan por hectárea una sola persona, un solo lugar de trabajo. Tenemos una precaria industria, a la gente que la fascina el capitalismo es como tonta, porque el capitalismo es raquítico, no se ha desarrollado, vivimos de exportaciones, de petróleo, de café, de níquel, de hierro, etc.”, aseguró el ministro del Interior.

Benedetti criticó que a algunos colombianos no les interesaría lo que está viviendo Palestina, así como no les interesa lo que sucede en el sur de las ciudades o del país. “Al que no le importa lo que pase en el pueblo palestino tampoco le importa lo que les pase a los pobres en este país. Por eso es que hablan de esa forma”, dijo.

Benedetti le contestó a los precandidatos que cuestionaron a Petro. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior aprovechó para contestarles a los precandidatos presidenciales y los descalificó con insultos. “Pasa con todos los candidatos a la Presidencia, que son tan sapos que se pusieron contentos de que a Petro le hubieran quitado la visa. Eso significa que los precandidatos todos son paupérrimos”, afirmó.