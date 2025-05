Armando Benedetti se refiere a su fallido nombramiento como presidente encargado

Armando Benedetti se refirió al bochornoso episodio este lunes. Entre tantas cosas, reconoció que sí fue notificado de las funciones presidenciales : “Me habían dicho el día anterior, pero yo estaba en Barranquilla el miércoles, estaba atendiendo un tema personal. Estaba justo para el jueves, a las 8:00 de la mañana, y me enteré que lo habían publicado, (el decreto), el viernes”.

Sigue siendo un misterio las razones por las que el jefe de Estado prefirió al ministro de Salud . Sin embargo, hay una premisa sobre la mesa, y es que la persona que asuma las tareas del presidente debe pertenecer a su mismo partido y Benedetti no lo sería de manera oficial, pues en 2020 levantó la mano para hacer parte de la Colombia Humana y no estaría registrado en las bases de datos del movimiento.

“Para estar uno encargado, tiene que ser del mismo partido del presidente. Aunque yo me pasé para apoyar a Petro a presidente en octubre de 2020, quedamos en que yo entraba a Colombia Humana. No solamente basta alzar la mano, sino que debe haber un registro en el computador, por así decirlo, del partido y no lo había”, narró el ministro del Interior ante medios de comunicación este lunes.