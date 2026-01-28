Política

“Ayúdenme a conseguir muchos votos para que nuevamente sea senador Uribe”: el llamado de Paloma Valencia

La candidata y el exmandatario estuvieron en una correría en Pasto, Nariño.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 1:22 a. m.
Paloma Valencia, candidata a la Presidencia del Centro Democrático, adelantó un evento de campaña.
Paloma Valencia, candidata a la Presidencia del Centro Democrático, adelantó un evento de campaña. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA / NurPhoto via Getty Images

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, estuvo junto al expresidente Álvaro Uribe en Pasto en medio de un recorrido de campaña.

“Después de ver cómo lo ha maltratado esa izquierda carnívora, empezando por el senador Iván Cepeda, que a punta de mentiras quería hacer meter preso al [ex]presidente Uribe, yo les quiero poner una misión a mis uribistas de Nariño: ayúdenme a conseguir muchos votos para que sea senador nuevamente el presidente Uribe. No me lo vayan a dejar quemar”, aseguró Valencia.

La senadora arremetió en contra de Iván Cepeda porque, según dijo, “es hijo de comunistas redomados” y fue educado en la Cortina de Hierro de la Unión Soviética. “Lo perfeccionó Castro en Cuba. Cuando le preguntan: ‘Senador Cepeda, ¿qué papel va a jugar en su gobierno el sector privado?’, contesta que todos los sectores estratégicos de la economía deben pertenecer al Estado”, mencionó la candidata presidencial del uribismo.

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

Para Valencia, eso significaría que Cepeda buscaría estatizar empresas para que todo quede centrado en lo público y que el sector privado esté relegado.

“Como es Petro. A él no le gusta que el sector privado preste los servicios de salud. Él quería que todo lo hiciera el Estado. Ahí tiene a las EPS intervenidas haciéndolo todo él. ¿Sabe qué ha pasado? Se roban la plata; ahí salen los escándalos como el de Famisanar, que es una vergüenza, nombrando bachilleres ganándose 25 millones de pesos y las auxiliares de enfermería con 40″, señaló Valencia.

Paloma Valencia estuvo en Pasto.
Paloma Valencia estuvo en Pasto. Foto: Paloma Valencia

Por otra parte, la senadora se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y responsabilizó a la Segunda Marquetalia de estar detrás de esos hechos. “La Nueva Marquetalia que mató a Miguel Uribe Turbay, que hoy estaría cumpliendo 40 años. Miguel era un hombre valiente, decidido, comprometido con Colombia. Y este gobierno lo dejó matar, y el candidato del gobierno tiene fotos con sus asesinos", afirmó.

Y cuestionó que haya personas que quieran votar por quienes “se abrazan” con los asesinos de Miguel Uribe. “Yo les digo una cosa: yo hoy soy la candidata del Centro Democrático, pero podría ser Miguel y no está aquí porque no supimos si él iba a ganar, porque los violentos lo sacaron del camino. Y no podemos permitir que los violentos sigan escogiendo quién puede hacer política en este país. Colombia merece más, y desde aquí, para que lo oiga Miguel, nuestro compromiso con él es honrar su memoria siempre, cuidar a sus seres queridos y a sus equipos, y no dejar que Colombia siga por ese camino de la perdición al que nos lleva Iván Cepeda con sus abrazos con los criminales. Para los criminales solo hay un destino, y es la cárcel, sin fotos, para que no salgan nunca más”, señaló.

