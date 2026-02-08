Bernie Moreno reveló qué pasó con el libro que Trump le firmó a Petro: “Le habrían podido llevar por lo menos una versión en pasta dura”

En la serie de detalles pintorescos que dejó la visita de Gustavo Petro a la Casa Blanca, hubo uno que generó controversia. Se trata del libro que firmó el presidente Donald Trump, con la efusiva dedicatoria “You are great”, y que el primer mandatario colombiano mostró con orgullo en sus redes sociales.

Petro presentó al país la imagen de esa firma a su manera, con un comentario irónico que dio lugar a varias interpretaciones.

El primer mandatario mostró la foto del libro The Art of the Deal, escrito por el periodista Tony Schwartz e inspirado en Trump, junto a ese elogioso comentario, acompañado de un apunte: “¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés”.

El presidente no dijo si Trump le había dado ese regalo, pero el periodista Luis Carlos Vélez ahondó en el asunto. Le envió un mensaje por WhatsApp al embajador Daniel García-Peña, quien le respondió con este escueto mensaje: “Lo llevamos para pedirle que lo firmara”. Los comentarios del periodista generaron molestia en el embajador, quien le respondió en otro trino.

“Le llevaron allá una versión en pasta blanda del libro El arte de la negociación, que se escribió sobre él", dijo Bernie Moreno. Foto: Juan Diego Cano-PRESIDENCIA

Fue Bernie Moreno quien, en una entrevista con María Isabel Rueda, terminó contando lo que pasó ese día.

La periodista le preguntó si él, que había estado presente en la reunión, había concluido que los presidentes Trump y Petro se cayeron así de bien como pareció.

Y Moreno contestó lo siguiente: “El presidente Trump es una persona de la gente. Se lleva bien con todo el mundo. Es una persona muy amable y cariñosa. Genera confianza. Hasta se gana a los demócratas cuando lo conocen en persona (risas). Incluso quienes dicen cosas terribles sobre él en los medios o redes sociales, cuando lo conocen, los hace sonreír. Tiene un sentido increíble del humor, que no sé si se entendió bien en la reunión, pero lo tiene y mucho”.

Luego añadió detalles del episodio del libro: “Le llevaron allá una versión en pasta blanda del libro El arte de la negociación, que se escribió sobre él”.

El senador agregó un apunte sobre sus impresiones de ese momento: “Pensé que era gracioso eso, porque le habrían podido llevar por lo menos una versión en pasta dura. Al final de la reunión le pidieron a Trump que firmara el libro que habían llevado de regalo y así lo hizo”.

“Si usted va a pedir un autógrafo a La Casa Blanca a su autor, por lo menos preocúpese de traer la edición de lujo. No la de U$ 10 dólares”, aseguró Moreno. Foto: Goodreads / Presidencia de Colombia

El senador republicano repitió esa versión con el periodista Luis Carlos Vélez. En una nueva entrevista, aseguró que la situación le pareció llamativa pues “si usted va a pedir un autógrafo a La Casa Blanca a su autor, por lo menos preocúpese de traer la edición de lujo. No la de U$ 10 dólares”.

La entrevista de Rueda tuvo gran impacto porque allí Bernie Moreno contaba otra perspectiva de lo que había sido el encuentro. Como la reunión no fue ante las cámaras, los colombianos hasta ahora tenían la versión del presidente y sus acompañantes y un par de frases elogiosas que el mismo Trump había narrado en reuniones posteriores.

"Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses", le dijo Moreno a María Isabel Rueda. Foto: Semana/ El País

La impresión que había dejado el presidente Petro de que la visita había sido un éxito rotundo se matizó. Bernie Moreno aseguró que Trump suele ser muy especial con sus visitantes, pero dejó claro que no había un aval incondicional al gobierno colombiano. Y también fue enfático en asegurar que no había un giro radical en la visión de la Casa Blanca hacia Colombia.

“Lo más importante de la reunión fue dejar en claro que si los países de América Latina quieren comprometerse con los Estados Unidos, el presidente Trump puede ayudarles a hacer cosas beneficiosas. Del resto, obviamente no creo que la situación haya cambiado: hay mucha cocaína produciéndose en Colombia, donde el narcoterrorismo tiene a mucha gente amenazada", dijo el senador.

Y luego, ante la pregunta de Rueda de si entonces la cita no había cambiado el estatus de las cosas, remató: “Nada sustancial. Lo que cambió es que los Estados Unidos pusieron al presidente Petro bajo una especie de matrícula condicional durante los próximos meses. Muchas veces EE. UU. ha tenido reuniones con países que atraviesan internamente situaciones de altas temperaturas, pero eso es apenas un paso. Este con el presidente Petro es un ejemplo".