Jesús Lorduy, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Centro Democrático, fue víctima de la inseguridad en la capital en las últimas horas. En medio de un recorrido de campaña por las afueras del centro comercial Titán Plaza, fue víctima de hurto de su celular.

Según le contó Lorduy a SEMANA, el hecho se registró hacia el mediodía de este 29 de enero. “Estaba saliendo a una reunión, iba caminando para subirme al carro, que estaba a diez pasos, y salí hablando por celular, atendiendo una llamada, y pasó una moto, se subió al andén, y me arrebató el celular y me golpea la cara”, narró el candidato.

Fue tal el momento de tensión que el ladrón le alcanzó a tronchar el dedo índice. Agradeció que el hecho no haya pasado a mayores, como reconoce que les pasa a otras personas en la ciudad.

Jesús Lorduy denunció el robo ante las autoridades. Foto: Suministrada

Lorduy, además de ir al servicio médico por ese hecho, ya presentó una denuncia ante la Fiscalía; sin embargo, al igual que muchos bogotanos, a pesar de establecer la ubicación del dispositivo, las autoridades no han podido recuperarlo por distintas razones.

Por ejemplo, en la noche de este jueves le salía la ubicación en Puente Aranda en un comercio de tatuajes. La policía llegó con un edil cercano de la localidad, pero no pudieron ingresar porque estaba cerrado.

Además, recibió llamadas extorsivas en las que le pedían dinero por recuperar el celular.

Lo más insólito es que una de las banderas de campaña del candidato es la inseguridad en la capital. Él ha reclamado porque en muchas ocasiones los ciudadanos no encuentran respuestas ante estos hechos.

“Es lo que estamos precisamente tratando de impulsar, una propuesta de seguridad para que Bogotá tenga su propia policía”, aseguró.

No se trata del único robo que ha sufrido en una campaña política. Hace cuatro años, cuando hizo parte del mismo proceso, también fue víctima de hurto en medio de estas acciones proselitistas.

Jesús Lorduy, candidato Cámara por Bogotá del Centro Democrático. Foto: Suministrada

“Por segunda vez, jamás imaginé que me fuera a pasar lo mismo de hace cuatro años”, dijo. Y reconoció que hay personas que le han reclamado por hablar por celular en espacio público; sin embargo, Lorduy considera que el problema son los ladrones y no el hecho de que los ciudadanos utilicen sus dispositivos en las calles.

Sobre el robo reciente se siguen adelantando las investigaciones para dar con los responsables. Ya solicitaron los videos de cámaras de seguridad de la zona, por lo que se encuentra a la espera de esos resultados.

“Si eso le pasa a uno que soy un candidato, imagínese a cualquier persona”, afirmó.