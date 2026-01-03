La madrugada de este sábado, 3 de enero, se vivió un hecho histórico para Latinoamérica, luego de que el presidente Donald Trump confirmara a través de un trino la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flórez. Hacia la una de la madrugada se empezaron a escuchar explosiones en Caracas, tras la intervención militar del gobierno estadounidense en territorio venezolano.

En Colombia, han sido varias las reacciones que se han conocido por parte de candidatos presidenciales colombianos. Esto es lo que han dicho:

Vicky Dávila, a través de un trino en su cuenta de X, aseguró que “el restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela es una gran noticia para el pueblo venezolano, pero también para Colombia y toda la región”.

La candidata Vicky Dávila fue una de las primeras en pronunciarse. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Agregó que Colombia “será la despensa de la recuperación de Venezuela, gran oportunidad económica y para la seguridad, porque la lucha contra el crimen será de los dos países, Colombia con su nuevo Gobierno, el Gobierno de los valientes, Y con Edmundo González y María Corina Machado”.

El candidato de la izquierda colombiana, Iván Cepeda Castro, aseguró que los hechos son una grave y abierta agresión militar contra una nación soberana, una amenaza directa contra la paz regional, y contra los principios fundamentales del derecho público internacional.

“Rechazo de manera categórica esta agresión, que podría escalar y derivar en un conflicto armado trasnacional. Respaldo plenamente el llamado del presidente Petro a que se convoque de manera urgente el Consejo de Seguridad de la ONU. Y a que se activen todos los canales para detener esta agresión armada y a preservar la paz de la región”, indicó.

Iván Cépeda reapareció para defender a Venezuela. Foto: Semana

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y candidato presidencial, reaccionó criticando la posición de Gustavo Petro, asegurando que su preocupación no es la soberanía de Venezuela, sino “su propia supervivencia política”, precisó.

“La soberanía del pueblo venezolano se perdió el día en el que Maduro y su régimen se robaron las elecciones”, indicó.

También se pronunció Paloma Valencia, candidata oficial del Centro Democrático, quien aseguró que Venezuela está libre.

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.

“El dictador ilegítimo que usurpó el poder, y sometía a Venezuela y a los venezolanos ha caído. Los demócratas ansiábamos una oportunidad para el retorno de la democracia y la libertad”, agregó.

Abelardo de la Espriella, otro de los candidatos a la presidencia, aseguró en su pronunciamiento que hace 8 años había hablado de una intervención militar a Venezuela como la única solución al problema.

“Lo dije hace 8 años: la única posibilidad que había de liberar a Venezuela del narcochavismo era a través de una incursión militar norteamericana que hoy, gracias a Dios, se ha concretado. Así es como deben terminar todos los tiranos: muertos o presos. Cuando lo escribí claramente en mi libro Muerte al Tirano, me tacharon de extremista y radical; hoy, el tiempo me da la razón”, indicó.

Además, expresó su orgullo por haber apoyado a Trump en su campaña, asegurando que su voto está bien representado.

El candudato Abelardo de la Espriella también se pronunció. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Venezuela es libre y Colombia seguirá la misma senda: los Defensores de la Patria lograremos el triunfo en las urnas para salvar del petrismo y del narcoterrorismo a nuestra nación, reconstruirla y llevarla al sitial de grandeza que se merece”, indicó.