Políticos y jefes de Estado de todo el mundo reaccionan a la captura de Nicolás Maduro tras operación militar en Caracas

El presidente Donald Trump dijo que el ejército estadounidense capturó y sacó de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro, después de lanzar un “ataque a gran escala” contra la nación caribeña.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, aseguró Trump en su red Truth Social.

Decenas de personalidades de la política internacional se refirieron a la captura y reaccionaron en las redes sociales.

Una de las primeras reacciones fue la del senador republicano Carlos Giménez, quien se ha caracterizado por la lucha contra el régimen desde el Congreso de los Estados Unidos.

“Acabo de hablar con el Secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente Trump ha cambiado el curso de la historia en nuestro hemisferio. Nuestro país y el mundo están más seguros gracias a ello”, dijo en su cuenta de X.

Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, también se pronunció a través de las redes sociales y celebró la noticia dada por el presidente de Estados Unidos, “LA LIBERTAD AVANZA VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió el mandatario.

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/1KlsyraWtY — Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026

El presidente Gustavo Petro también reaccionó en X y lamentó los bombardeos dentro de territorio venezolano.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Petro.

“El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional”, agregó el mandatario colombiano.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Por otro lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dijeron que está siguiendo de cerca la situación en Venezuela, de manera coordinada con sus socios de la Unión Europea y los países de la región.

En concreto, el Departamento capitaneado por José Manuel Albares ha indicado que España está en “permanente” contacto con su Embajada y Consulado en Caracas y la unidad de emergencia consular.

El presidente de España, Pedro Sánchez, también aprovechó para enviar un mensaje en su cuenta de X.

“Estamos pendientes de la situación de la colonia española en el país”, ha indicado este sábado el Ministerio en un comunicado. Cabe recordar que en Venezuela vive una comunidad de unos 150.000 españoles.

Fuertes explosiones, acompañadas de sonidos similares al sobrevuelo de aviones, se escucharon en Caracas alrededor de las 2:00 a. m. (06:00 GMT) del 3 de enero, según informó un periodista de AFP. Las explosiones se producen mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha desplegado una fuerza de tarea naval en el Caribe, plantea la posibilidad de ataques terrestres contra Venezuela. Foto: AFP

El Gobierno de Rusia, por su parte, condenó los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles” sin abordar todavía directamente la “captura” del dictador Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.

“Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son insostenibles”, lamentó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado.

Otra de las reacciones desde el Congreso de los Estados Unidos tuvo lugar con la representante María Elvira Salazar, quien envió un corto mensaje en sus redes sociales.

¡Viva el glorioso pueblo de Venezuela! 🇻🇪 — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) January 3, 2026

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha hecho un llamamiento a “la moderación” y ha pedido que se respeten los principios del derecho internacional y la carta de Naciones Unidas tras los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos en Caracas, la capital de Venezuela.

En un mensaje en la red social X, la jefa de la diplomacia europea ha recordado que la Unión Europea ha declarado reiteradamente que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “carece de legitimidad”, a la vez que ha reclamado una “transición pacífica” a un gobierno democrático.

Rusia se pronuncia tras caída de Maduro en operación militar en Caracas y envía un mensaje al mundo

El senador republicano por Utah, Mike Lee, dijo en su cuenta de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del dictador venezolano, “capturado” esta madrugada y extraídos del país junto a su esposa, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

“Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, dijo, antes de indicar que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados “para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, sin dar por el momento más detalles.

En desarrollo...