El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario reclamara porque supuestamente la ciudad está mal y no avanzan las obras del metro.

“Presidente, el metro que no le sirvió a Bogotá fue el que no existió por más de 80 años, el que se quedó en renders . La ciudad, por fin, va a tener metro. Lo invito a que vaya a conocer la obra y a las más de 10 mil personas que trabajan todos los días para hacer este sueño realidad” , aseguró Galán.

Galán invitó a Petro a conocer las obras. “No le demos más largas, vamos a visitar las obras del metro, porque usted, aunque habla mucho del proyecto, todavía no conoce las obras”, aseguró Galán.

En las últimas horas, Petro cuestionó el racionamiento de agua en la ciudad y que, por lo tanto, tocaba ir al baño “con totuma y balde” . Galán le respondió recordándole cuando dijo hace unos meses que, supuestamente, la ciudad se iba a quedar sin agua y eso no ocurrió: “Ese escenario catastrófico no se cumplió”.

Contexto: Petro dio su veredicto final sobre el metro elevado de Bogotá, dijo que no le sirve a la capital: “La ciudad ha comenzado a morir”

“Estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza II sin plantear alguna alternativa para la ciudad”, aseguró Galán.

En el caso del metro de Bogotá, que ha sido otro de los temas por los que reclamó Petro, Galán dijo que no tendrían sustento. Petro dijo en las últimas horas que el metro elevado “no le sirve a Bogotá” y Galán le contestó este punto.

“Se equivoca presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años, que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose, el primer metro que se está haciendo realidad y claro que le va a servir a Bogotá”, afirmó el mandatario local.