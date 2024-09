Cartel de certificados falsos para trabajar en alturas: Ministerio del Trabajo no ha hecho nada, aunque ha recibido denuncias de inspectores y empresas

“La venta de certificados está disparada, teniendo en cuenta que la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio no está ejecutando una labor. Todos los centros que venden certificados lo hacen como quieren. No hay control. Esto dispara la accidentalidad”, manifestó el representante de las empresas.

Además, expresa que mientras los inspectores suspenden a los centros de entrenamiento sobre los que tienen pruebas de irregularidades, la directora de Movilidad los vuelve a habilitar en el aplicativo del Ministerio del Trabajo.“Cuando hay malas prácticas presentamos un reporte con las evidencias y la dirección es la que toma la decisión. Me quitaron el acceso del aplicativo de centros de entrenamiento, no puedo suspenderlas. Anteriormente, apenas se hacía la visita, se entraba en el aplicativo para tomar acciones preventivas para no poner vidas en riesgo. No hay garantías”, dijo.