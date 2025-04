Desde el Centro Democrático anunciaron que no respaldarán esta propuesta. “El Centro Democrático no apoyará el transfuguismo que tanto daño hace a la democracia y a los partidos políticos. La bancada de congresistas del partido desde el año pasado había decidido formalmente no acompañar este proyecto”, aseguró el director nacional de la colectividad, Gabriel Vallejo.