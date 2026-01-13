César Gaviria confirmó que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

César Gaviria, expresidente de la República y líder del Partido Liberal, confirmó este martes, 13 de enero, que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis diplomática con Estados Unidos.

De acuerdo con el expresidente, tomó la decisión de asistir porque “alguien tiene que decir las cosas”.

En su intervención, el expresidente reiterará sus reparos frente a la política de paz del Gobierno nacional.

La reunión, convocada por el mandatario colombiano, se llevará a cabo este martes, 13 de enero, a las 3 de la tarde. En esta se convoca a todos los expresidentes colombianos, con el fin de que entreguen un concepto frente a la situación que atraviesa el país.

El primero en contestar fue Andrés Pastrana, quien a través de una carta informó su decisión de no asistir a la cita.

“La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país. Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos", expresó el expresidente en una carta.

Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, tampoco asistirá al encuentro de expresidentes de la República.

Gustavo Petro convocó a los expresidentes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar sobre la crisis en Venezuela: ¿Lo logrará?

“Desde que salí de la Presidencia no he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres”, manifestó en entrevista con La FM, expresando que se pondrá en contacto con la canciller Rosa Villavicencio.

Igualmente, Iván Duque, expresidente de Colombia, se excusó, argumentando que se encuentra fuera del país y que también se pondrá en contacto con la canciller.

Por otro lado, los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos sí asistirá a la comisión convocada por Petro.