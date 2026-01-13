Política

César Gaviria confirmó que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

La sesión, que se llevará a cabo este martes, tiene como fin obtener concepto ante la crisis diplomática con Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 3:29 p. m.
César Gaviria y Gustavo Petro.
César Gaviria y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

César Gaviria, expresidente de la República y líder del Partido Liberal, confirmó este martes, 13 de enero, que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó el presidente Gustavo Petro para enfrentar la crisis diplomática con Estados Unidos.

De acuerdo con el expresidente, tomó la decisión de asistir porque “alguien tiene que decir las cosas”.

En su intervención, el expresidente reiterará sus reparos frente a la política de paz del Gobierno nacional.

La reunión, convocada por el mandatario colombiano, se llevará a cabo este martes, 13 de enero, a las 3 de la tarde. En esta se convoca a todos los expresidentes colombianos, con el fin de que entreguen un concepto frente a la situación que atraviesa el país.

Política

¿Gran Consulta por Colombia apoyaría a Abelardo De la Espriella? Esto respondieron sus integrantes sobre la segunda vuelta

Política

“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Política

Verónica Alcocer, Andrés Idárraga y Armando Benedetti: los cercanos a Petro que denunciaron campañas de desprestigio desde el Gobierno

Política

Uribe responde y aclara qué fue lo que quiso decir cuando ordenó hacer “llorar” a una influencer: habló de las llamadas bodegas

Política

Quiénes van y quiénes no: así queda la asistencia de expresidentes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

Política

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

Política

“Gravísimo”: escándalo en Gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia; habla de Pegasus y espionaje

Política

El declive del exministro Luis Fernando Velasco: se enfrentó a César Gaviria por Petro y esperó meses para ocupar un cargo que lo llevó a la cárcel

Confidenciales

Así quedó la lista al Senado que radicó el Partido Liberal ante la Registraduría

Política

“De comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita”: César Gaviria prende las alarmas por escándalo de Calarcá

El primero en contestar fue Andrés Pastrana, quien a través de una carta informó su decisión de no asistir a la cita.

“La presente para excusar mi ausencia de la próxima reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por encontrarme fuera del país. Será esta, sin duda, la oportunidad para rectificar la política de su gobierno frente a Estados Unidos en materia de pactos de paz con el narcotráfico y cultivos de coca, y el apoyo al narco régimen de Venezuela que aún mantiene secuestrados a un número importante de presos políticos", expresó el expresidente en una carta.

Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático, tampoco asistirá al encuentro de expresidentes de la República.

Gustavo Petro convocó a los expresidentes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar sobre la crisis en Venezuela: ¿Lo logrará?

“Desde que salí de la Presidencia no he asistido, pero he cumplido mi deber hablando con los cancilleres”, manifestó en entrevista con La FM, expresando que se pondrá en contacto con la canciller Rosa Villavicencio.

Igualmente, Iván Duque, expresidente de Colombia, se excusó, argumentando que se encuentra fuera del país y que también se pondrá en contacto con la canciller.

Por otro lado, los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos sí asistirá a la comisión convocada por Petro.

Más de Política

La Gran Consulta, rueda de prensa.

¿Gran Consulta por Colombia apoyaría a Abelardo De la Espriella? Esto respondieron sus integrantes sobre la segunda vuelta

.

“No debería llamarse Matador, sino maltratador”, Vicky Dávila rechaza los ataques a Paloma Valencia. “Bajo e infame”

Verónica Alcocer, Armando Benedetti, Andrés Idárraga y Gustavo Petro.

Verónica Alcocer, Andrés Idárraga y Armando Benedetti: los cercanos a Petro que denunciaron campañas de desprestigio desde el Gobierno

Álvaro Uribe

Uribe responde y aclara qué fue lo que quiso decir cuando ordenó hacer “llorar” a una influencer: habló de las llamadas bodegas

Los expresidentes que sí van a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

Quiénes van y quiénes no: así queda la asistencia de expresidentes a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por Petro

La Gran Consulta, rueda de prensa.

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

César Gaviria y Gustavo Petro.

César Gaviria confirmó que asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.

“Gravísimo”: escándalo en Gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia; habla de Pegasus y espionaje

.

Gobierno Petro emite circular en la que pide evitar despidos masivos o desvinculaciones en entidades públicas, previas a elecciones

Andrés Idárraga

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

Noticias Destacadas