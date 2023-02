Cielo Rusinque, directora del DPS, salió en defensa de exsecretario general Jonathan Ramírez y la destrozan en redes

Un mensaje publicado en las últimas horas por la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, en su cuenta de Twitter, fue interpretado por muchos usuarios como una defensa a su exsecretario general de la Dirección de Prosperidad Social (DPS), Jonathan Ramírez Nieves, quien según una conversación revelada por SEMANA habría direccionado algunos contratos para, al parecer, favorecer a un empresario. Luego de conocerse el audio, el presidente Petro anunció la salida del funcionario de la entidad.

“La impotencia y frustración de cuando con una frase descontextualizada se puede arruinar una vida. De saber que en el país de la corrupción los corruptos mueren de risa mientras se condena sin juicio a alguien que no ha cometido ningún delito. Se tenía que decir y se dijo”, aseguró Rusinque.

De inmediato, varios le contestaron y le sacaron a relucir el audio en el que se evidencia que Ramírez habría cometido, supuestamente, hechos de corrupción. “Qué descaro. Se tenía que decir y se dijo. El cinismo no tiene límites”, le dijo el comunicador Esteban Hernández.

“Por eso toca saber rodearse de buenos asesores y amigos, medir lo que se habla, y dice en un país que está lleno de corruptos que se benefician de la corrupción y que día a día trabajan por destruir la ilusión de cambio de gran parte del pueblo”, le respondió un usuario llamado Nany a la directora del DPS.

Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social (DPS), fue criticada por sus comentarios. - Foto: Cortesía

“Nombra a un amigo en puesto, al tipo lo pillan amañando licitaciones (hay grabación) y luego sale a defenderlo”, aseguró Ubaldo M.

“Cuál de todas las frases es la descontextualizada, mi ciela? Se tenía que decir...”, cuestionó Rich Velásquez junto al video publicado por SEMANA que evidencia la conversación entre Ramírez y el empresario.

La información revelada por SEMANA se trata de un audio que evidenciaría que supuestamente se estaba buscando hacerle una trampa al sistema para que no quede evidencia de esa injerencia del funcionario.

EDUARD SOSA: un IP, un IP diferente (…) Entonces (te) toca comprar un IP a ti.

JONATHAN RAMÍREZ: no, no, no, no es pa’mí, sería un computador para que ustedes manejen (…).

La instrucción de Ramírez Nieves es clara: “Que no esté registrado a mi nombre (…), que cuando hagan (sic) los cambios diga Jonathan Ramírez, no aparezca Eduard Sosa…”. El empresario le responde: “Entonces (te) toca comprar un IP a ti”.

La trampa consiste en que los empresarios accedan de manera directa a las condiciones de las licitaciones, sin que nadie lo sospeche, porque el nombre que aparece del IP en el computador será el de Ramírez como secretario general del DPS.

El presidente Gustavo Petro anunció la salida de Jonathan Ramírez Nieves del cargo. - Foto: Autor Anónimo /SEMANA

Por eso, el funcionario es insistente: “No es pa’mí, es para tu equipo, es pa’tu equipo, marica, que me cojan y me hagan la proyección, que cojan la licitación (confuso)…”.

Pero la estrategia es redonda. El secretario general del DPS les pide además a sus interlocutores que entren a la licitación con varias de sus empresas de tal suerte que, al final, la elegida sea de ellos, y todo se vea como si fuera un proceso transparente y con múltiples oferentes.

“Yo qué necesito, y esta petición no sé cómo cerrarla, necesito que en la licitación haya harta gente, harta gente, varias compañías, que sean tuyas, que las metamos y qué…”, les pide Ramírez Nieves.

Sosa responde de inmediato y deja ver todo su arsenal y hasta dónde estaría dispuesto a llegar, presuntamente, para ganarse los contratos.

Jonathan Ramírez, secretario general del DPS, y Eduard Sosa, empresario involucrados en el audio. - Foto: Suministrado a Semana / Montaje

JONATHAN RAMÍREZ: porque lo que pasa es que hay una mierda con una unión temporal, sobrecostos del 50 %...

En ese momento la grabación se interrumpe y queda clara la estrategia que planean para amañar, supuestamente, las licitaciones del DPS de manera corrupta.

Luego de la revelación del audio, el presidente Gustavo Petro anunció que el funcionario saldría de su cargo. “La diferencia es que a unos gobiernos le daban a los corruptos y asesinos embajadas y en el mío se van”, aseguró el mandatario luego de algunas críticas.