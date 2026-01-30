“Colombia no es Venezuela, ni Petro es Maduro”: Roy Barreras busca conquistar el voto de la izquierda

El precandidato presidencial Roy Barreras sostuvo un encuentro en Washington con el senador republicano Bernie Moreno, una reunión que se produce en un momento clave para la relación entre Colombia y Estados Unidos y a pocos días de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la capital estadounidense.

La agenda de Barreras en Estados Unidos ha generado una serie de reacciones políticas y un enfrentamiento por redes sociales con el Centro Democrático, partido desde donde afirmaron que el exembajador estaba “Tramitando en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”.

Barreras respondió en el mismo medio al partido político: “Señores del Centro Divididocrático, sembradores de veneno, los veo asustados yles tengo otras malas noticias para ustedes: el progresismo estará unido”.

Su versión es que la consulta de la izquierda programada para el 8 de marzo, liderada por él, o un acuerdo político, serían mecanismos de unidad de “la fuerza política mayoritaria en Colombia, que es el progresismo”.

Frente a su relación con Iván Cepeda, el candidato presidencial de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, Barreras aclaró que no solo es su amigo, sino una persona con la que también se pueden hacer acuerdos.

Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

Pero en medio de todo ese escenario político, la realidad es que diferentes sectores políticos hacen el cálculo de que Barreras es una carta fuerte dentro del progresismo y que no se le puede subestimar en una contienda electoral.

Aunque, por ahora, las encuestas no favorecen a Barreras, fuentes de su campaña aseguran que las mediciones internas indican que el progresismo ve al exembajador como un aspirante fuerte para tomar las riendas del proyecto político. De hecho, Barreras dijo en Estados Unidos que “Colombia no es Venezuela, ni Petro es Maduro” por lo que se ha interpretado como un guiño a las bases del Pacto Histórico.

Además, el expresidente del Congreso cuenta una parte de la maquinaria política del país que podría inclinar cualquier aspiración política, sobre todo, cuando la presencia de Iván Cepeda no está garantizada en la consulta del 8 de marzo, asunto que será resuelto por el Consejo Nacional Electoral.

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Incluso, diferentes sectores políticos están empezando a reunirse para revisar la viabilidad de una aspiración de Barreras al considerar que tiende puentes con todas las orillas y es una “persona con la que se puede hablar”. Sectores de centro y centro derecha consideran que esa candidatura es más viable que la de Cepeda y podría acabar con la polarización que hay en este momento.

En las reuniones ha quedado claro que Roy Barreras no es de izquierda radical y que podrían hacerse acuerdos programáticos que permitan el desarrollo del país.

En esos encuentros han recordado que cuando fue presidente del Congreso en 2022, se encargó de unir sectores para impulsar diferentes iniciativas y ha sido el único que logró resultados para el Gobierno Petro.

Barreras tiene una estructura política que podría impulsarlo en este mes que resta para la consulta y no se descarta que desde el Gobierno Petro haya un guiño. Recientemente se le vio con el ministro del Interior, Armando Benedetti, aunque los dos negaron que hayan hablado de política.

Armando Benedetti y Roy Barreras. Foto: Autor anónimo.

Sin duda, la decisión que tome el CNE este sábado, 31 de enero, podría cambiar todo el panorama político porque Barreras sería la opción más viable para ganar la consulta del Frente por la Vida.

Estos son los beneficios de ser jurado de votación en las elecciones de este 8 de marzo de 2026

Sin embargo, el reto para el exembajador sería conquistar el voto de la izquierda radical que está jugada con Cepeda. Otros, creen que podría darse una fórmula presidencial entre Cepeda y Barreras, pero este escenario no ha sido confirmado por ninguno de los dos.