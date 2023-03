Comisionado de Paz, Danilo Rueda, a responder ante el Congreso por errores de la ‘paz total’

El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de suspender el cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo y esa postura fue respaldada por todos los sectores políticos del país, al considerar que ese grupo delincuencial no cumplió con lo pactado.

Aunque el mandatario contó con un respaldo mayoritario, hay quienes creen que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, tiene una responsabilidad política y por eso será citado a un debate de control político en el Congreso de la República.

El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, confirmó que citará este debate para que Rueda explique lo que realmente está pasando alrededor de la denominada ‘paz total’.

“El Gobierno Petro ha perdido todos estos meses en la acción contra la delincuencia en Colombia y eso puede ser responsabilidad del comisionado Danilo Rueda. Él es un hombre oscuro, aislado y errático. Es un hombre que es polémico dentro del Gobierno y desde mucho antes porque el país no debe olvidar que él entró junto con Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota; siempre ha estado cerca de los grupos al margen de la ley y nunca ha dado explicaciones”, dijo Cadavid.

Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático. - Foto: guillermo torres reina

Aseguró que en el control político se le preguntará sobre la manera en que pactó los ceses al fuego bilaterales con distintos grupos criminales porque nadie tiene claro cómo pasó eso y, sobre todo, por qué esas organizaciones lo han desmentido.

“Danilo Rueda tiene que explicar con quién se pactó el cese al fuego bilateral, porque el ELN desmintió y el Clan del Golfo no lo cumplió. Debe responder por su verdadera procedencia, tiene un pasado oscuro y se oculta a través de los derechos humanos. Se habla de supuestos pagos para obtener beneficios de la paz”.

Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz. - Foto: Mauricio Romero-Presidencia

A juicio del congresista, Rueda debe responder porque es quien le ha dicho al presidente Gustavo Petro que todo está listo para avanzar en la política de ‘paz total’ y es evidente que los grupos armados no han cumplido con su palabra. “Actúa como un hombre de las bandas y no como un funcionario del país. Danilo Rueda actúa más como vocero de Iván Márquez, que como un funcionario del Estado. Tiene unas responsabilidades y no las cumple porque él no puede ser el vocero de los terroristas”.

Además, le envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que le pide retirar el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, ya que por la decisión que tomó con el Clan del Golfo, esa iniciativa pierde todo sentido.

Gustavo Petro y Hernán Cadavid. - Foto: SEMANA

“Su Gobierno presentó al Congreso el proyecto de ley ‘por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones’, que permitirán beneficios inmerecidos a grupos que siguen causando violencia al país”.

Basándose en esa afirmación, el congresista del Centro Democrático indica: “Le solicito de manera respetuosa retirar del Congreso el proyecto de ley presentado, permitir que la justicia actúe y que su Gobierno brinde seguridad a todos los colombianos”, escribió.

En la misiva, Cadavid le dice al mandatario de los colombianos que la seguridad no es derecha ni de izquierda y que tampoco traduce guerra, pero que sí es necesario que el país retome el rumbo de seguridad.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Congresista 2022-2026 Bogotá, julio 18 de 2022 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El representante Andrés Forero indicó que con el anuncio del rompimiento del cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, ya no tiene sentido tramitar esa iniciativa y está de acuerdo con que se retire.

Por ahora, el presidente Petro no ha respondido a esa petición que se está haciendo desde el Centro Democrático y el debate de control político contra Danilo Rueda se haría después de la Semana Santa.