Congreso prende las alarmas por abandono estatal de las víctimas del conflicto

El representante a la Cámara John Jairo González, de las curules de paz, entregó un balance sobre la situación de los territorios más golpeados por la guerra en Colombia.

Según el legislador se trata de una cruda radiografía de lo que está pasando y la muestra de que el Estado mantiene una deuda histórica con los campesinos, quienes siguen viviendo en municipios sin vías pavimentadas, con veredas incomunicadas y caminos de herradura.

“Esto condena a millones a una pobreza que jamás se cerrará mientras las entidades del Gobierno no lleguen a donde deben llegar”, aseguró.

El congresista reconoce avances en materia de tierras y en la implementación de placa huella comunitaria, pero advierte que no existe una política de Estado seria, sostenida y con presupuesto garantizado para transformar los territorios.

Además, asegura que el panorama para las más de 10 millones de víctimas del conflicto armado tampoco es alentador. Por esa razón, recordó que el Congreso logró prorrogar por 10 años más la Ley de Víctimas (hasta 2032) y se destinó un billón de pesos adicional para la reparación integral.

Congreso de la República de Colombia Foto: Guillermo Torres /Semana

“Ese monto apenas alcanza para medio millón de víctimas, dejando sin respuesta a más de nueve millones de colombianos que esperan verdad, reparación y garantías”, reiteró.

El representante insiste en que sin una política económica robusta y un plan serio de acceso a salud, educación y reparación, el país seguirá fallándole a quienes han cargado el peso de la guerra.

“Los 170 municipios priorizados pueden financiar placas huella, puentes, vivienda rural, hospitales y proyectos productivos, pero la bolsa actual no alcanza para transformar lo que se prometió”.

Así mismo dijo que el Congreso no legisló adecuadamente en favor de las víctimas y que eso ha complicado el panorama para quienes han sufrido el flagelo de la guerra.

“Es muy difícil pedir reforma agraria, incentivos tributarios o más recursos PDET cuando varios colegas solo conocen el conflicto desde un escritorio”, afirma.

Frente a la paz total el representante reconoce el respaldo legislativo dado al Gobierno, pero admite que la realidad está lejos de lo prometido. “Mientras dialogan en una mesa, por el otro lado se dan candela. No sabemos si están negociando o si están en guerra”.

Por ello, pide reglas claras en las negociaciones de paz ya que hay muchos frentes abiertos y sin resultados a la vista. “La paz total solo funciona si es verificable, transparente y coherente. O hacemos la paz, o no la hacemos”.