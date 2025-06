Cuando Miguel Uribe Turbay habló de su lado más íntimo: su mamá, su familia y la muerte: “me ha llevado a muchas preguntas existenciales”

Con motivo del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el 7 de de junio pasado, ha adquirido notoriedad la entrevista que le hizo hace un año el reconocido periodista Francisco Romero, más conocido en Colombia como ‘Pacho Alerta’.

En la entrevista, Miguel Uribe Turbay, quien hoy lucha por su vida, contó cómo integró su numerosa familia, cómo terminó haciendo deporte para adelgazar, cómo vivió sin su madre, Diana Turbay, asesinada por Pablo Escobar, y cómo se volvió un experto en tocar instrumentos. En algún momento de la entrevista también habló de su temor a la muerte.

“La conocí (a María Claudia Tarazona, su esposa) en la única campaña del Concejo que tuve, yo tenía una amiga que trabajaba conmigo. Uno en lo que más sufre haciendo política es consiguiendo plata porque las campañas son costosas, unas más que otras, sin duda, y pues uno tiene una responsabilidad grande y es financiarse de manera decente. Y entonces, una amiga, yo estaba sufriendo, estaba comenzando, no tenía plata para la campaña y entonces una amiga me dice, ‘Miguel, tengo una amiga que es experta en recoger fondos, ella le puede conseguir plata’. Y ella estaba con María Claudia haciendo un diplomado de cooperación internacional para recoger plata para fundaciones. El punto es que Andrea le dice a María Claudia: ‘Yo tengo un concejal que está buscando también financiación para fundaciones’ porque ella toda la vida ha sido voluntaria en fundaciones, trabajo social", contó.

“Y entonces le dice: ‘Yo tengo un amigo que se está lanzando al Concejo que te puede ayudar a conseguir plata’. Bueno, conclusión, le dijo a ella que yo le iba a conseguir plata para sus fundaciones y ella me dijo a mí que ella me iba a conseguir plata para mi campaña”, agregó en aquel relato.

“Pues nos encontramos y pues evidentemente crisis total porque ni yo le iba a dar plata a ella ni ella me iba a conseguir plata para nada y además ella pensó que se iba a reunir con un concejal viejo, gordo, con barba, y pues se encontró un chino joven arrancando. Yo tenía en esa época 24 años lanzándome del Concejo, terminando universidad, prácticamente, me faltaba un semestre y entonces ese primer encuentro fue muy simpático porque no teníamos de nada de que hablar.”, agregó.

“Con el tiempo nos volvimos a hablar, ya no del tema que ella me podía ayudar a conseguir plata o yo a ella a las fundaciones, sino a hablar de voluntariado. Como ella ha trabajado tanto en voluntariado, yo le dije: ‘Óyeme, yo tengo en la campaña un reto fundamental es cómo se maneja el voluntariado, empezamos a hablar, a hablar, a hablar, nos volvimos amigos, me ayudó en la campaña al Concejo, incluso me ayudó a dirigirla, y con el tiempo, ya después en el Concejo, un año, un año y medio más tarde, ya empezamos a salir”, contó en aquel momento. Con ella tuvieron a Alejandro Uribe Tarazona.

El precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay está casado con María Claudia Tarazona. Su familia la conforman su hijo Alejandro y tres hijas del matrimonio anterior de su esposa. | Foto: Fotos tomadas del Instagram maclaudiat

Gracias a su familia, indicó, él intentó bajar de peso. “Hemos ya convivido prácticamente 12 años y ellas hace seis meses empezaron, siempre han tenido una disciplina enorme para el gimnasio, a practicar para correr y corrieron una media maratón, la media maratón de Miami y yo las acompañé y realmente fue muy emocionante ver el proceso de ellas, la dedicación, la constancia, la resiliencia, porque además el deporte por sí solo a mí me fascina, digamos, yo siempre he tenido como una pasión por el deporte de alto rendimiento. Entonces yo viéndolas a ellas, dándole, dándole, pues me entusiasmé y entonces dije, ‘Bueno, yo también voy a empezar a correr’. Y empecé a correr de cero, de cero, nunca había corrido”.

En cuanto a su amor por la música, el senador Miguel Uribe Turbay dijo que nació desde siempre, desde el hogar y en el colegio. “Para mí la música ha sido una compañera permanente, ¿no? Cuando mi mamá la matan, yo tengo 5 años, yo tengo realmente 4 y medio cuando la secuestran y 5 años cuando matan a mi mamá. Pablo Escobar secuestra y mata a mi mamá. Mi papá trabajaba mucho tiempo y me mete a clases de piano y empiezo a tocar piano y después me meto a batería y después me meto a guitarra. En el colegio tomé violonchelo y así sucesivamente".

“Entonces llego al colegio con ese gusto, me meto a la banda marcial, toco en la banda marcial, tocó redoblante, después soy jefe redoblante, pasó a la granadera, pasó a ser jefe granadera y finalmente el tambor mayor y para mí el colegio, en buena parte, tuvo mucho que ver con la banda. Yo practicaba, usted se acuerda que hay concursos de bandas entre colegios, eso para mí era el proyecto más importante del año, incluso no fui a mi excursión de 11 por practicar y ensayar para la banda”, contó Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay con Diana Turbay, su madre (COLPRENSA-ARCHIVO). | Foto: COLPRENSA

Avanzando en la referida entrevista Miguel Uribe Turbay habló de su miedo a la muerte. “Mi mayor miedo, sin duda, es la muerte, pues eso me ha llevado a muchas preguntas existenciales. A mí me atropelló la muerte muy chiquito, es que uno a los 4 años y medio no tiene por qué ir a un entierro de nadie y menos de la mamá. Y confrontar eso, el fin de la existencia del ser humano, es un tema muy difícil de entender. Bueno, no en vano durante toda la historia los filósofos se han dedicado a entender eso, la existencia que hay después de la muerte, etcétera. Entonces, ha sido un proceso, también, y es un miedo en el sentido en que me recuerda nuestra condición de seres humanos, que eso al final pues también lo vuelve a uno mucho más sensible frente a la vida, ¿no?“.