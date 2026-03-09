¿Cuánta plata gastó Daniel Briceño en su campaña a la Cámara? Se reveló la cifra

Daniel Briceño es uno de los fenómenos electorales de las elecciones del domingo 8 de marzo. Los resultados que obtuvo lo consolidan como una de las personas más votadas.

Con el 99,87 % de las mesas escrutadas, el abogado supera los 262.000 votos, una cifra muy alta para la Cámara de Representantes y que sirvió para darle un amplio número de curules al partido del expresidente Álvaro Uribe. Por ahora, el Centro Democrático tiene seis curules por Bogotá.

En diálogo con SEMANA, Briceño se mostró sorprendido porque en sus cálculos estaba obtener una gran votación, pero que nunca se imaginó llegar a las cifras actuales.

Indicó que dentro de los estudios que se hicieron estaba previsto superar los 100 mil votos, pero nunca doblar esa cifra.

Por esa razón, aseguró que el trabajo empezará de inmediato para tener todo listo el 20 de julio, fecha en la que se posesionará el nuevo Congreso de la República.

Además, reveló el monto de dinero que se gastó en toda la campaña para llegar a la Cámara de Representantes.

“No he terminado de cerrar, pero quiero hacer este cálculo: con la votación que saqué tengo derecho a una reposición superior a los dos mil millones de pesos y creo que mi gasto de campaña no supera los 430 millones que se invirtieron solo en publicidad porque no hice reuniones ni nada de eso”, dijo.

Briceño aseguró que únicamente pedirá el dinero que se gastó en la campaña y que todos sus detractores pueden encontrar la información sin problema alguno porque todo está reportado.

“Soy el único candidato que actualiza la información cada semana, pero le puedo decir que no superará los 430 millones de pesos. La reposición del Concejo de Bogotá la ahorré para esta campaña y fue una campaña austera; todo fue en publicidad”.

Aunque 400 millones de pesos es una suma importante, realmente ese monto es menor para una campaña política.

“La gente cree que la política es de mucha plata, pero en Bogotá perdió la gente que metió demasiada plata porque había que apostarle a las ideas y a las propuestas. Imprimí muchos volantes y yo los entregué casi todos personalmente”, indicó el nuevo representante.

Briceño ha logrado tener un importante papel en la opinión pública gracias a sus constantes denuncias sobre temas de corrupción. Su conocimiento del Secop y de los vericuetos de la contratación pública le ha permitido poner en evidencia muchas de las irregularidades que se han vuelto graves escándalos en el país.

Al ser consultado sobre si más adelante tiene intenciones de llegar a la Alcaldía de Bogotá, Briceño dijo que tiene muchos sueños, pero que todo está llegando poco a poco y que por ahora está concentrado en su llegada a la Cámara de Representantes.