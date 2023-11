Danilo Rueda se fue del cargo con más pena que gloria; estas son las verdaderas razones de su salida del Gobierno Petro

La salida de Rueda estaba cantada aunque Petro no quería entregar su cabeza a la oposición y por eso la decisión final se tomó hasta ahora. La relación del excomisionado con el mandatario se fue enfriando conforme pasaban diferentes hechos que generaron molestia en la Casa de Nariño.

Sin embargo, hizo cometer muchos errores al presidente Petro quien confió totalmente en él. El 31 de diciembre de 2022 se reunió con el mandatario para decirle que tenía listo el cese al fuego bilateral con cinco grupos criminales: la Segunda Marquetalia, las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Petro lo anunció minutos antes de acabar el año porque creyó ciegamente en Rueda. Lo que muchos calificaron como una labor audaz, fue realmente la discusión en la que Petro empezó a perderle confianza. El 3 de enero de 2023, el Comando Central del ELN desmintió al mandatario y lo hizo pasar un oso mundial ya que no hay registro reciente en el que un grupo criminal diga que el presidente de Colombia está diciendo mentiras. Nunca hubo acuerdo con esa guerrilla y los otros delincuentes aprovecharon la medida para fortalecerse.

Aunque públicamente se mostraba una relación cordial, lo cierto es que desde aquel episodio Rueda andaba como una rueda suelta. Nadie sabía sobre sus movimientos, no hablaba con nadie, no se conocían los avances de los contactos con delincuentes y pocas veces iba a la Casa de Nariño a informar los adelantos sobre la paz.

Sumado a todo ello, lo que llevó a Petro a sacarlo del cargo fue conocer que Rueda no tenía diálogo con el Ministerio de Defensa, que no quería rendirle cuentas a nadie y que hablaba más con los bandidos que con el propio Gobierno. Un funcionario cercano al mandatario le dijo a SEMANA que Rueda actuaba a título personal y que nunca entendió que él representaba al Estado. “La muestra son las fotos que se conocen en diferentes regiones, parecía amigo personal de los diferentes comandantes y no un comisionado de Paz”, dijo.