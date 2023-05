Darío Arizmendi dice que Colombia va por “un camino incierto” y critica el talante del presidente Gustavo Petro

El reconocido periodista colombiano Darío Arizmendi, recordado por haber dirigido durante casi 30 años el noticiero de Caracol Radio, participó en el pódcast de Luis Carlos Vélez, director de La FM, y rompió su silencio tras cuatro años de haber dejado los micrófonos.

Durante el diálogo, Arizmendi hizo un recuento sobre lo que ha hecho desde su salida de la emisora. Además, hizo un balance respecto a la situación que afronta el país en la actualidad.

Una de las preguntas planteadas durante en la entrevista fue cuál sería el mensaje que les daría a sus oyentes si el día de mañana regresara a su espacio en radio. Frente al interrogante, Darío Arizmendi dijo: “Que los países sí se acaban. Antes pensaba que no se acababan, bueno, Colombia ha sido un ejemplo, después de todo lo que ha pasado en Colomba y ahí estamos -y ahí estaremos- porque siempre habrá liderazgos, dirigentes y un pueblo que va a seguir luchando”.

“Los países son lo importante, eso no se puede perder de mira. Y saber que uno está hablando y que eso tiene un código de ética, de saber respetar, tratar de nunca incendiar, jamás desunir. Una cosa es criticar, tomar distancia, hacer análisis rigurosos y profundos, pero otra cosa es destruir. El periodismo no se hizo para eso”, agregó.

En esa línea, Arizmendi también expuso -en su opinión- por qué camino transita Colombia hoy por hoy, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro y la primera dama Verónica Alcocer desde el balcón de la Casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Por un camino incierto (...). Por los baldazos que se dan, por las contradicciones permanentes de muchos de sus gobernantes, por la desilusión de millones de personas, que dicen: ‘¿Esto para dónde va?, ¿dónde están los nuevos líderes?, ¿de quién nos vamos a pegar y cuál es nuestro salvador?’. No, los salvadores somos todos, todos tenemos que remar. Evidentemente hay concepciones de hacia dónde se quiere ir, y eso es lo que yo no siento tan claro, por lo menos en la mayoría de los colombianos”, expresó Darío Arizmendi.

El presidente Gustavo Petro. - Foto: Presidencia de la República

“Se hace lo que él diga”

Un punto importante de la conversación entre Arizmendi y Luis Carlos Vélez giró en torno a la gestión del presidente Gustavo Petro y la sensación que ha dejado hasta ahora en el país.

“Noto como la asfixia, y noto un interrogante colectivo: ¿a dónde vamos?, ¿este señor para dónde va?, ¿qué es lo que finalmente quiere?, ¿qué va a pasar?”, comentó Arizmendi.

De igual manera, puntualizó que el presidente Petro tiene un estilo muy diferente al que los colombianos venían acostumbrados, “con un talante y una manera de ser que no termina de ser asimilado por la mayor parte del pueblo”.

“Él (Petro) está en su credo, en su fe. Sabe lo que quiere, pero para los súbditos, los colombianos, es muy difícil porque no habíamos tenido nunca un presidente de este talante, por decirlo así. Tiene un talante duro, fuerte, duro, si se quiere omnipresente y omnipotente -por lo menos así lo cree él-, y eso le granjea muchas dificultades, problemas e incomprensiones”, analizó Arizmendi.

Presidente Gustavo Petro desde el balcón de la Casa de Nariño. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

A propósito del cambio de gabinete y el fin de la coalición de Gobierno, Luis Carlos Vélez trajo a colación la pregunta sobre quién realmente es Gustavo Petro: “¿Es el hombre capaz de crear esas amalgamas de poder y sacar adelante proyectos, o es el tipo autoritario que muestra esta segunda parte?”.

Para Arizmendi, la respuesta es simple: “Es un poco de todo porque, si vamos a hablar de talante, es fuerte, autoritario y se hace lo que él diga. Casi que lo invoca porque dice que para eso lo eligieron tantos millones de colombianos. Es un argumento que ya se gastó”.

No obstante, destacó varias cualidades que posee el mandatario. “No se puede negar que es inteligente, líder político (...). Supongo que quiere el bien de su pueblo y de su gente, pero ese potro es muy duro, muy complicado. Y si él no hace esfuerzos de unión, de acercamiento a muchos sectores que ‘no se lo tragan’ y no han podido entender, su gobernabilidad está comprometida”, concluyó.