“Debe usted presentar”: Gustavo Petro envió mensaje directo a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta es la razón

Este miércoles, 10 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió hacer referencia a la crisis en el sistema de salud.

Panorama que tiene en alerta al país por la escasez de medicamentos y dificultad para la atención médica en algunas especialidades.

Por medio de su tribuna favorita, Petro publicó un post en el que le mandó un mensaje directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Luz Adriana Camargo y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA/Presidencia

“Señora fiscal, ante el país, sin temor, debe usted presentar los resultados de la investigación judicial en curso. El país necesita la verdad y la justicia para dar la verdad judicial de los hechos”, posteó en uno de los apartes.

Y expresó el mandatario colombiano que en la noche de este miércoles dará más detalles sobre el tema de la salud.

Foto de la Casa de Nariño, tomada el 20 de julio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Claro que es la justicia penal, es la que ahora debe decidir. El dinero que sale de la Nueva EPS va mensualmente a los más altos constructores del desfalco, que se ganan 50.000 millones mensuales en sobornos, como por la Nueva EPS. Antes de la intervención eran mucho más”, avanzó en el trino.

El presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

A renglón seguido, detalló: “Como no han sacado el personal de conducción de la Nueva EPS que vienen desde atrás, sigue el desfalco disminuido, pero sigue. Lo mismo pasa en otras EPS, por ingenuidad o por corrupción, interventores dejan los mismos es que más de corrupción de atrás”.

Reina, usted es lo suficientemente inteligente como para mirar las fechas de los hallazgos de la contraloría en la EPS reina, que ya habíamos denunciado como gobierno.



1. Ala Nueva EPS tenía todas las condiciones para ser intervenida cuando lo hicimos. No habían reservas… https://t.co/7xqG9yC6Tj — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2025

“Disminuyen la corrupción, pero no la erradican. Esta noche, a las 7:00 p. m., hablaré de este tema y la necesidad de la ley nueva de salud que congresistas intentan impedir solo para que esto siga”, insistió el presidente Petro.

Por último manifestó: “Individualizar las responsabilidades de los miembros de la junta, donde hubo un hermano de Germán Vargas Lleras y varias figuras muy poderosas de la política tradicional, es de la justicia”.