Suscribirse

Política

“Debe usted presentar”: Gustavo Petro envió mensaje directo a la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta es la razón

En el extenso trino, el jefe de Estado mencionó la crisis del sistema de salud.

Redacción Semana
10 de septiembre de 2025, 7:47 p. m.
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Este miércoles, 10 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió hacer referencia a la crisis en el sistema de salud.

Panorama que tiene en alerta al país por la escasez de medicamentos y dificultad para la atención médica en algunas especialidades.

Contexto: Nuevo escándalo en la UNGRD: denuncian presuntas irregularidades en millonario contrato

Por medio de su tribuna favorita, Petro publicó un post en el que le mandó un mensaje directo a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Luz Adriana Camargo rompió el silencio sobre su relación con Gustavo Petro
Luz Adriana Camargo y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA/Presidencia

“Señora fiscal, ante el país, sin temor, debe usted presentar los resultados de la investigación judicial en curso. El país necesita la verdad y la justicia para dar la verdad judicial de los hechos”, posteó en uno de los apartes.

Y expresó el mandatario colombiano que en la noche de este miércoles dará más detalles sobre el tema de la salud.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Foto de la Casa de Nariño, tomada el 20 de julio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Claro que es la justicia penal, es la que ahora debe decidir. El dinero que sale de la Nueva EPS va mensualmente a los más altos constructores del desfalco, que se ganan 50.000 millones mensuales en sobornos, como por la Nueva EPS. Antes de la intervención eran mucho más”, avanzó en el trino.

El presidente Gustavo Petro
El presidente Gustavo Petro. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

A renglón seguido, detalló: “Como no han sacado el personal de conducción de la Nueva EPS que vienen desde atrás, sigue el desfalco disminuido, pero sigue. Lo mismo pasa en otras EPS, por ingenuidad o por corrupción, interventores dejan los mismos es que más de corrupción de atrás”.

“Disminuyen la corrupción, pero no la erradican. Esta noche, a las 7:00 p. m., hablaré de este tema y la necesidad de la ley nueva de salud que congresistas intentan impedir solo para que esto siga”, insistió el presidente Petro.

Por último manifestó: “Individualizar las responsabilidades de los miembros de la junta, donde hubo un hermano de Germán Vargas Lleras y varias figuras muy poderosas de la política tradicional, es de la justicia”.

Contexto: Petro volvió a trinar en la madrugada arremetiendo contra Trump y reveló por qué lo hizo en ese horario

“Individualizar las responsabilidades políticas de quienes transformaron el antiguo seguro social de Colombia en una EPS bajo control privado y abrieron este enorme despropósito corrupto que ha hecho perder más de 10 billones del dinero público de la salud. Destacados dirigentes de la oposición siguen robando el dinero de la salud en este Gobierno, por el procedimiento de cooptar interventores que dejan todo el esquema vivo”, recalcó el mandatario a través de su cuenta personal de X.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es el fijo ya”: Álvaro Uribe Vélez ya tiene lista su decisión para las elecciones de 2026

2. Gustavo Petro habló de las protestas que piden la dimisión de Emmanuel Macron y aprovechó para darle un consejo

3. Exsenador Hernán Andrade habló de su respaldo a Abelardo de la Espriella: “No lo hice para tirarme la aspiración de Efraín Cepeda”

4. ¿Quién fue Charlie Kirk? El líder conservador y aliado de Trump que recibió un disparo en Utah

5. Charlie Kirk está muerto: así lo confirmó el presidente Donald Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroFiscal GeneralLuz-Adriana-Camargo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.