Comisión de Acusación abre indagación previa contra la fiscal Luz Adriana Camargo por caso UNGRD, denunciado por SEMANA

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a través de la congresista María Eugenia Lopera, le dio apertura a una indagación previa en contra de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por posibles inconsistencias en el proceso que adelanta el ente de acusación por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunciado por SEMANA.

La medida se tomó luego de que el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, encendiera las alarmas en el Legislativo sobre una información que daba cuenta que, posiblemente, habría una connivencia entre Camargo y algunos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso investigativo del escándalo de corrupción que sacude al Gobierno Petro.

“Denuncia una presunta connivencia entre la fiscal General de la Nación y los fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia para permitir o facilitar que Carlos Ramón González abandonara el país hacia Nicaragua para evadir la acción penal”, se lee en un fragmento del documento al que accedió esta revista.

Entre tantas cosas, Bustos contó ante la Comisión que las evidencias y los hechos que se le imputaron a la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, eran los mismos para procesar al fugitivo exdirector del Departamento Administrativo de la Presencia (Dapre) y, además, que pudo haberse solicitado una medida de aseguramiento en su contra.

Fiscal Luz Adriana Camargo. | Foto: juan carlos sierra-semana

“Adiciona que la Fiscalía ha negado el preacuerdo y principio de oportunidad a Sandra Ortiz y, por el contrario, los fiscales denunciados se negaron a imputar y solicitar medida de aseguramiento a Carlos Ramón González ni (a) César Manrique, exdirector del DAFP (Departamento Administrativo de la Función Pública)”, se detalló en la decisión firmada por la congresista liberal, María Eugenia Lopera.

Frente a este escenario, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes indagar penalmente si la fiscal Luz Adriana Camargo habría incurrido en los posibles delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.