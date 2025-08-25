Esta es la circular roja de Interpol en contra de César Manrique Soacha, mano derecha del presidente Gustavo Petro

César Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública y mano derecha del presidente Gustavo Petro, fue judicializado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Se convirtió en prófugo de la justicia y ahora se conoce que en su contra se emitió una circular roja de Interpol.

Advirtió la Fiscalía que, luego de la solicitud formal que se hizo, a través de la oficina de asuntos internacionales de la entidad, fue posible que Interpol aprobara el requerimiento internacional en contra del exfuncionario de alto nivel en el gobierno del presidente Gustavo Petro; se convierte en el primer alfil del mandatario colombiano con una orden de captura internacional.

César Manrique Soacha ante la Corte Suprema por la compra de motos eléctricas. | Foto: César Manrique Soacha ante la Corte Suprema por la compra de motos eléctricas.

“En atención a la petición formal elevada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Colombia, la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon (Francia), aprobó y publicó la notificación roja en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha”, señaló la Fiscalía.

Manrique Soacha fue presentado ante jueces de control de garantías luego de establecer su presunta participación en los hechos de corrupción que tiene a una docena de funcionarios y contratistas respondiendo ante la justicia. Negó los cargos que fueron imputados, acudió a la nulidad de las actuaciones y finalmente un juez ordenó su captura.

“La expedición se conoce cinco días después de que el equipo de Fiscalía que investiga los actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres radicara la petición ante la comunidad que congrega a los cuerpos de policía de 196 países”, señaló el ente acusador.

De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de solicitar y aprobar la circular roja de Interpol en contra del exfuncionario no tiene otro fin que lograr su ubicación y captura, para que se presente ante la justicia de Colombia y responda por los delitos que fueron imputados en medio del mayor escándalo de corrupción de este gobierno.

“La notificación roja de Interpol busca hacer efectiva la orden de captura contra Manrique Soacha, la cual fue emitida por una juez penal de control de garantías de Bogotá con ocasión de la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta el pasado 29 de julio”, advirtió la Fiscalía.

Adicional a la medida de aseguramiento por la UNGRD, en contra de César Manrique Soacha hay una condena a diez años de cárcel por otro escándalo de corrupción, esta vez en la Alcaldía de Bogotá y cuando justamente el hoy presidente Gustavo Petro se desempeñaba como alcalde de la capital del país. La condena fue producto de las irregularidades en la compra de motos eléctricas para la Policía.

Fiscalía pide medida de aseguramiento contra el exdirector de Función Pública, César Manrique Soacha. | Foto: Fiscalía General